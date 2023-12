Mike Wiedemann ferido no Dakar

Em nenhuma disciplina do desporto motorizado a linha entre o mestre e o desastre é mais estreita do que nos ralis. Após a retirada de Matthias Walkner, o vencedor do Rali Dakar 2018, outro piloto de língua alemã, Mike Wiedemann, lesionou-se durante os treinos.

"Os preparativos correram na perfeição", explica o jovem de vinte e poucos anos de Endingen am Kaiserstuhl. "Até comprei uma segunda KTM 450 Rally Factory Replica para ganhar mais experiência de condução na moto de rali. Isto tornou possível organizar um campo de treinos em Marrocos, pouco antes do Dakar. Foi aí que tudo aconteceu".

À semelhança do acidente de Walkner, Mike Wiedemann também chocou contra o lado oposto de uma lomba num ângulo morto. Embora não tenha caído, o tendão de Aquiles da sua perna direita rasgou-se com o violento impacto. O tornozelo também foi afetado e a tíbia e o perónio rasgados.

O piloto de South Baden foi entretanto operado no Hospital Universitário de Friburgo, mas a sua recuperação demorará vários meses. Amargo: Wiedemann tinha liderado a classe maratona para pilotos privados no Dakar 2023, mas retirou-se no quarto dia com água na gasolina.

No entanto, o piloto da KTM não desistiu do seu sonho de ter a sua terceira partida no Dakar e uma vitória na classificação da maratona. O piloto de rali empreendedor está a depositar o dinheiro dos patrocinadores e as receitas de uma iniciativa de crowdfunding - são necessários pelo menos 50.000 euros para participar no Dakar - numa conta fiduciária até ao Dakar 2025.