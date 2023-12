Tobi Ebster (KTM): fiducioso per il suo debutto alla Dakar

Dopo il ritiro per infortunio del tedesco Mike Wiedemann e l'incidente horror di Matthias Walkner (Red Bull-KTM), Tobias Ebster (Kini-KTM) farà il suo debutto alla Dakar come speranzoso tedesco.

Matthias Walkner (37) non sarà presente nella classe moto del 46° Rally Dakar dal 5 gennaio 2024. Anche il pilota privato tedesco della KTM Mike Wiedemann (25) è stato escluso a causa di un infortunio in allenamento. I presagi sono quindi cambiati bruscamente. Improvvisamente, il debuttante Tobias Ebster (Kini-KTM) è un faro di speranza per la scena di lingua tedesca.

Per Tobi Ebster inizia in questi giorni la fase finale della preparazione al temuto Rally Dakar. Per il nipote di Heinz Kinigadner (63), che come lo zio ha un passato nel motocross, si tratta del sogno d'infanzia per il quale ha lottato duramente.

Il 26enne tirolese del Kini World Team ha spedito da tempo la sua attrezzatura. Ebster è figlio della sorella di Kinigadner, Heidi. Ebster è stato in passato secondo campione statale di motocross in Austria, dopodiché non ha avuto prospettive ed è stato anche colpito da infortuni.

Ebster si è assicurato l'opzione di partire per la temuta Dakar alla fine del 2022 vincendo la finale di Coppa del Mondo del Bahias Rally a Dubai, e nessun parente importante è stato in grado di aiutarlo.

Ebster si è poi assicurato il biglietto della Dakar per la classe moto ad Abu Dhabi come miglior pilota privato. Ora - dopo essersi ripreso anche da un incidente in allenamento - segue il battesimo del fuoco di Ebster.