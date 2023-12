Tobi Ebster (KTM): Esperançoso com a sua estreia no Dakar

Depois da desistência do alemão Mike Wiedemann, devido a lesão, e do terrível acidente de Matthias Walkner (Red Bull-KTM), Tobias Ebster (Kini-KTM) vai estrear-se no Dakar como piloto germânico.

Matthias Walkner (37) vai estar ausente da classe de motas do 46º Rali Dakar, a partir de 5 de janeiro de 2024. O piloto privado alemão da KTM, Mike Wiedemann (25), também foi excluído devido a uma lesão num treino. Os presságios mudaram, portanto, abruptamente. De repente, o estreante Tobias Ebster (Kini-KTM) é um farol de esperança para a cena de língua alemã.

Para Tobi Ebster, a fase final de preparação para o temido Rali Dakar está a começar nestes dias. Para o sobrinho de Heinz Kinigadner (63), que, tal como o seu tio, tem um passado de motocross, este é o derradeiro sonho de infância pelo qual lutou arduamente.

O tirolês de 26 anos da equipa Kini World Team já enviou o seu equipamento há muito tempo. Ebster é filho da irmã de Kinigadner, Heidi. Ebster já foi vice-campeão estadual de motocross na Áustria, mas depois disso não teve perspectivas e também foi afetado por lesões.

Ebster garantiu a opção de participar no temido Dakar no final de 2022 ao vencer a final da Taça do Mundo do Rali das Bahias, no Dubai, e nenhum parente proeminente foi capaz de o ajudar.

Ebster acabou por garantir o seu bilhete para o Dakar na classe das motos em Abu Dhabi como o melhor piloto privado. Agora - depois de ter recuperado de um acidente de treino - segue-se o batismo de fogo de Ebster.