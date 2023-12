Tobias Ebster : débuts au Dakar avec des vis dans le corps

Après le forfait du pilote officiel Red Bull-KTM et figure de proue Matthias Walkner (37 ans), Tobias Ebster est le seul espoir autrichien restant pour le prochain rallye Dakar. Le neveu de l'ancien champion du monde de motocross Heinz Kinigadner (63 ans) fera ses débuts sur la KTM du team Kini.

Le Tyrolien de 26 ans est considéré comme une nature joyeuse et s'est bien préparé pour la 46e édition de ce rallye tristement célèbre. Ce qu'il ne peut plus influencer maintenant, c'est le nombre de pièces métalliques dans son corps - toutes des souvenirs de sa chute au Maroc en octobre. "Il y a trois vis dans l'épaule et une vis dans le scaphoïde", a rapporté Ebster. "En temps normal, je ne les sens pas".

Sa chute au Rallye du Maroc s'est produite il y a plus de neuf semaines. Depuis cette période, Ebster n'est plus remonté sur sa moto. En l'état actuel des choses, son retour sur la moto n'est prévu que pour le 3 janvier, soit seulement deux jours avant le départ du Dakar. Il sait que "ce ne sera pas facile, mais je m'en réjouis déjà pleinement".

Ces derniers temps, Ebster a travaillé intensivement chez lui pour se remettre en forme. Début décembre, il a passé le contrôle technique à Barcelone et prendra le départ du Rallye Dakar avec le numéro 96.

Actuellement, le temps est devenu fou dans l'Etat désertique d'Arabie Saoudite, des routes importantes à proximité d'un camp du rallye ont été inondées par les pluies et sont devenues impraticables. Ebster : "C'est surtout le cas à Yanbu, où se trouve le port et où doit se dérouler l'arrivée du rallye".