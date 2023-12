Tobias Ebster: debutto alla Dakar con viti nel corpo

Il privato austriaco della KTM Tobias Ebster debutterà al temuto Rally Dakar in Arabia Saudita a gennaio con qualche ricordo del violento incidente in Marocco.

Dopo il ritiro del pilota ufficiale Red Bull KTM e figura di spicco Matthias Walkner (37), Tobias Ebster è l'unica speranza austriaca rimasta per il prossimo Rally Dakar. Il nipote dell'ex campione del mondo di motocross Heinz Kinigadner (63) farà il suo debutto sulla KTM del team Kini.

Il 26enne tirolese è considerato un personaggio allegro e si è preparato bene per la 46ª edizione del famoso rally. Ciò che non può più influenzare è il numero di parti metalliche nel suo corpo, che gli ricordano l'incidente di ottobre in Marocco. "Ho tre viti nella spalla e una nello scafoide", ha riferito Ebster. "Normalmente non le sento".

L'incidente al Rally del Marocco è avvenuto più di nove settimane fa. Da allora Ebster non è più salito in moto. Allo stato attuale, il suo ritorno in moto è previsto solo per il 3 gennaio, appena due giorni prima dell'inizio della Dakar. Lo sa: "Non sarà facile, ma non vedo l'ora".

Di recente Ebster ha lavorato intensamente sulla sua forma fisica a casa. Ha superato le verifiche tecniche a Barcellona all'inizio di dicembre e inizierà il Rally Dakar con il numero di partenza 96.

Il tempo nello stato desertico dell'Arabia Saudita è attualmente impazzito, con strade importanti vicino a uno dei campi del rally allagate e impraticabili a causa delle piogge. Ebster: "Questo vale in particolare per Yanbu, dove si trova il porto e dove si concluderà il rally".