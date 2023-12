Tobias Ebster: estreia no Dakar com parafusos no corpo

O piloto privado austríaco da KTM, Tobias Ebster, vai estrear-se no temido Rali Dakar na Arábia Saudita, em janeiro, com algumas recordações do seu violento acidente em Marrocos.

Após a retirada do piloto de fábrica da Red Bull KTM e figura de proa Matthias Walkner (37), Tobias Ebster é a única esperança austríaca no próximo Rali Dakar. O sobrinho do antigo campeão do mundo de motocross Heinz Kinigadner (63) fará a sua estreia na KTM da equipa Kini.

O jovem de 26 anos do Tirol é considerado uma pessoa alegre e preparou-se bem para a 46ª edição do famoso rali. O que ele já não consegue influenciar é o número de peças metálicas no seu corpo - tudo recordações do seu acidente em Marrocos, em outubro. "Há três parafusos no meu ombro e um parafuso no escafoide", relatou Ebster. "Normalmente, não os sinto."

O seu acidente no Rali de Marrocos ocorreu há mais de nove semanas. Ebster não voltou a andar de mota desde então. Neste momento, o seu regresso à moto está previsto apenas para 3 de janeiro, apenas dois dias antes do início do Dakar. Ele sabe: "Não vai ser fácil, mas estou realmente ansioso por isso."

Recentemente, Ebster tem estado a trabalhar intensamente na sua forma física em casa. Passou nos controlos técnicos em Barcelona no início de dezembro e vai começar o Rali Dakar com o número de partida 96.

As condições climatéricas no deserto da Arábia Saudita estão a ficar loucas, com estradas importantes perto de um dos campos de rali inundadas e intransitáveis devido à chuva. Ebster: "Isto aplica-se em particular a Yanbu, onde se situa o porto e onde o rali deverá terminar."