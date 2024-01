Matthias Walkner: "Como pisar una mina"

Graz, Hospital de Accidentes AUVA Graz - Google Maps, Año Nuevo 2024: Un Matthias Walkner sorprendentemente alegre, de 37 años, no sólo pasó aquí las Navidades, sino también la Nochevieja, y aún pasarán algunas semanas más antes de que el ganador del Dakar 2018 pueda pensar en ser trasladado a rehabilitación. En los próximos días está prevista, por el momento, la operación definitiva, durante la cual el peroné derecho volverá a su posición original en la rodilla, ligamentos incluidos. Un rasguño, por así decirlo, acorde con la increíble capacidad de sufrimiento del piloto oficial de KTM, que se redefinió una vez más en diciembre de 2023.

Amputación inminente

Lo que no sonaba tan mal tras los primeros informes después de su caída en los entrenamientos en Estados Unidos ("fractura de tibia y peroné") resultó ser la peor lesión de su carrera: "Mi tobillo parecía que había pisado una mina terrestre". Heinz Kinigadner: Así fue el accidente de Walkner / Dakar Moto - SPEEDWEEK.COM

Sin caer demasiado en el género de las películas de salpicaduras: Un hueso se había convertido en 31 piezas. De las tres arterias que suministran sangre al pie, sólo quedaban dos. Muchos ni siquiera se habrían atrevido a mirar el pie después de sacarlo de la pesada bota de enduro. Hiasi lo tiene claro: "Si eso me pasa en África, mi pie no se salva". Pero incluso con un buen tratamiento inicial en Estados Unidos (aunque en condiciones a veces rústicas), durante mucho tiempo no se pudo descartar una amputación. Luego vinieron la falta de sueño, la medicación que le provocaba fuertes calambres estomacales y pensamientos más oscuros que nunca en su vida: "Pensé en la eutanasia. Cómo se siente la gente que ya no es capaz de hacer nada a causa del dolor". En una escala del 1 al 10, ¿cuánto dolor sintió realmente durante esos largos días en el hospital de Palm Springs? "Ocho, nueve. Fácil".

Los ángeles buenos de Graz

Lo que siguió es el cuento de Navidad de un atleta. El hospital de accidentes AUVA de Graz, en cuyos pasillos cuelgan las fotos de muchos atletas recuperados, resultó ser un golpe de suerte para salvar el pie (Hiasi: "clutch foot"). Walkner ha sido sometido allí a cinco operaciones en las últimas dos semanas, con un total de 31 horas. La operación más larga -en la que, entre otras cosas, se sustituyó la articulación destruida del tobillo por un trozo de hueso pélvico- duró la friolera de 15 horas. Le anestesiaron la mañana de un día y no recuperó la memoria hasta la mañana del día siguiente. Inolvidable hasta el día de hoy: "Cuando tu médico entra por la puerta radiante después de una operación de 15 horas y te dice: 'Matthias, te prometí que no pararíamos hasta estar completamente satisfechos. Y estamos muy orgullosos de cómo ha ido esta operación". De alto rendimiento a alto rendimiento. Hiasi: "Estoy muy contento y agradecido de tener a mi alrededor al que considero el mejor equipo del mundo, empezando por el cirujano jefe Michael Plecko y el cirujano vascular Heinz Bürger. No sólo se caracterizan por su increíble pericia, sino también por una calidez humana sin igual. Una energía positiva que me llena de gratitud infinita en una situación tan extrema. La he guardado en mi teléfono con el añadido 'Ángel'".

Paso a paso

"Me alegro de haber salido tan bien parado", dice Matthias Walkner. "Podré volver a pilotar mi moto, y con un poco de suerte incluso estaré libre de dolor para el próximo Dakar". ¿Es un objetivo realista para usted? "Paso a paso. Ahora toca la operación de rodilla, luego espero poder volver a ducharme solo, sin tubos ni puntos. Espero poder volver a apoyar el pie izquierdo en primavera. No estaré en la salida de la Wings for Life World Run como corredor, pero sí como piloto del Catcher Car: parece un objetivo realista".



Dakar 2024: Cómo funciona la nueva etapa de 48 horas / Dakar Moto - SPEEDWEEK.COM



Red Bull KTM, único outsider en el Dakar 2024 / Dakar Moto - SPEEDWEEK.COM



Honda se aprovisiona para el Dakar: seis pilotos y nueva CRF / Dakar Moto - SPEEDWEEK.COM



Dakar sin Walkner: ¿Quién dará los titulares? / Dakar Moto - SPEEDWEEK.COM