Matthias Walkner : "Comme si j'avais marché sur une mine".

Graz, Unfallkrankenhaus AUVA Unfallkrankenhaus Graz - Google Maps, Nouvel An 2024. C'est un Matthias Walkner, 37 ans, étonnamment de bonne humeur qui a passé ici non seulement Noël, mais aussi le Nouvel An, et il se passera encore quelques semaines avant que le vainqueur du Dakar 2018 puisse penser à être transféré en rééducation. Dans les prochains jours, il subira sa dernière opération, au cours de laquelle le péroné droit sera remis à sa place dans le genou, ligaments compris. Une égratignure pour ainsi dire, si l'on en croit l'incroyable capacité de souffrance du pilote d'usine KTM, qui a été redéfinie une fois de plus en décembre 2023.

Menace d'amputation

Ce qui ne semblait pas trop grave d'après les premières informations après sa chute à l'entraînement aux Etats-Unis ("fracture du tibia et du péroné") s'est révélé être la pire blessure de sa carrière : "Ma cheville avait l'air d'avoir marché sur une mine terrestre". Heinz Kinigadner : voici comment s'est déroulé le crash de Walkner / Dakar Moto - SPEEDWEEK.COM

Sans trop dériver vers le genre "splatter movie" : Un os s'était transformé en 31 morceaux. Des trois artères qui irriguent le pied, il n'en restait plus que deux. Beaucoup n'auraient même pas osé regarder le pied après l'avoir retiré de la lourde botte d'enduro. Hiasi en est sûr : "Si cela m'arrive en Afrique, mon pied ne pourra pas être sauvé". Mais même avec de bons premiers soins en Amérique (bien que dans des conditions parfois rustiques), une amputation n'a pas été exclue pendant la plus longue période. A cela s'ajoutent la privation de sommeil, des médicaments qui provoquent de violentes crampes d'estomac et des pensées plus noires que jamais dans sa vie : "J'ai pensé à l'euthanasie. Comment se sentent les gens qui ne sont plus capables de rien à cause de la douleur". Sur une échelle de 1 à 10, quelle était l'intensité réelle de tes douleurs pendant ces longues journées à l'hôpital de Palm Springs ? "8, 9. Facilement".

Les bons anges de Graz

Ce qui a suivi est une histoire de Noël pour sportifs. L'hôpital AUVA-Unfallkrankenhaus de Graz, dans les couloirs duquel sont accrochées les photos de nombreux sportifs rétablis, s'est avéré être une aubaine pour sauver le pied (Hiasi : "pied d'embrayage"). Au cours des deux dernières semaines, Walkner a été opéré à cinq reprises, pendant 31 heures au total. L'opération la plus longue - au cours de laquelle l'articulation de la cheville détruite a été remplacée entre autres par un morceau d'os du bassin - a duré 15 heures, un temps incroyable ! Le matin d'un jour, il a reçu l'anesthésie, et ce n'est que le lendemain matin que sa mémoire a commencé à revenir. Il n'a jamais oublié : "Quand ton médecin passe la porte, rayonnant, après une opération de 15 heures et qu'il dit : 'Matthias, je t'ai promis que nous n'arrêterions pas tant que nous ne serions pas entièrement satisfaits. Et nous sommes extrêmement fiers du déroulement de cette opération". C'est ici qu'un "high performer" parle à un "high performer". Hiasi : "Je suis extrêmement heureux et reconnaissant d'avoir autour de moi ce que je considère comme la meilleure équipe du monde, à commencer par le primat Michael Plecko et le chirurgien vasculaire Heinz Bürger. Ils ne se distinguent pas seulement par leur incroyable compétence, mais aussi par une chaleur humaine inégalée. Une énergie positive qui, dans une situation aussi extrême, me remplit d'une infinie gratitude. Dans mon téléphone, je l'ai enregistrée avec la mention 'ange'".

Pas à pas

"Je suis heureux de m'en être tiré à si bon compte", déclare Matthias Walkner. "Je vais pouvoir à nouveau conduire une moto, et même, avec un peu de chance, sans douleur jusqu'au prochain Dakar". Est-ce vraiment un objectif réaliste de ta part ? "Pas à pas. Pour l'instant, il y a l'opération du genou, après quoi je me réjouis de pouvoir à nouveau me doucher seul, sans tuyaux ni points de suture. Au printemps, j'espère pouvoir à nouveau utiliser mon pied gauche. Je ne serai pas au départ de la Wings for Life World Run en tant que coureur, mais en tant que conducteur de la Catcher Car - cela semble être un objectif réaliste".



