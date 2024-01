Matthias Walkner: "Come calpestare una mina".

Come sta Hiasi Walkner dopo l'operazione alla maratona? Ci è stato permesso di visitare il vincitore della Dakar in ospedale.

Graz, AUVA Accident Hospital Graz - Google Maps, Capodanno 2024: un Matthias Walkner, 37 anni, sorprendentemente allegro, non solo ha trascorso qui il Natale, ma anche il Capodanno, e passerà ancora qualche settimana prima che il vincitore della Dakar 2018 possa pensare di essere trasferito in riabilitazione. Nei prossimi giorni è prevista l'operazione finale, durante la quale il perone destro sarà riportato nella sua posizione originale nel ginocchio, legamenti compresi. Un graffio, per così dire, secondo l'incredibile capacità di sofferenza del pilota ufficiale KTM, ridefinita ancora una volta nel dicembre 2023.

Amputazione imminente

Quello che non sembrava troppo grave dopo le prime notizie sull'incidente in allenamento negli Stati Uniti ("frattura di tibia e perone") si è rivelato il peggior infortunio della sua carriera: "La mia caviglia sembrava aver calpestato una mina antiuomo". Heinz Kinigadner: ecco come è avvenuto l'incidente di Walkner / Dakar Moto - SPEEDWEEK.COM

Senza cadere troppo nel genere splatter-movie: Un osso era diventato 31 pezzi. Delle tre arterie che portano il sangue al piede, ne erano rimaste solo due. Molti non avrebbero osato nemmeno guardare il piede dopo che era stato tolto dal pesante stivale da enduro. Hiasi ne è certo: "Se mi succede in Africa, il mio piede non può essere salvato". Ma anche con un buon trattamento iniziale in America (anche se in condizioni a volte rustiche), non si poteva escludere un'amputazione per molto tempo. Poi c'era la privazione del sonno, i farmaci che causavano forti crampi allo stomaco e pensieri più cupi che mai nella sua vita: "Ho pensato all'eutanasia. A come si sentono le persone che non sono più in grado di fare nulla a causa del dolore". Su una scala da 1 a 10, quanto dolore ha realmente provato durante quei lunghi giorni in ospedale a Palm Springs? "Otto, nove. Facile".

Gli angeli buoni di Graz

Quella che è seguita è la storia di Natale di un atleta. L'ospedale per infortuni AUVA di Graz, nei cui corridoi sono appese le foto di molti atleti recuperati, si è rivelato un colpo di fortuna nel salvare il piede (Hiasi: "clutch foot"). Nelle ultime due settimane Walkner è stato sottoposto a cinque operazioni, per un totale di 31 ore. L'operazione più lunga - in cui l'articolazione della caviglia distrutta è stata sostituita, tra l'altro, da un pezzo di osso pelvico - è durata ben 15 ore! Gli è stato somministrato l'anestetico la mattina di un giorno e ha riacquistato la memoria solo la mattina del giorno successivo. Indimenticabile ancora oggi: "Quando il medico entra dalla porta raggiante dopo un'operazione di 15 ore e dice: "Matthias, ti avevo promesso che non ci saremmo fermati finché non fossimo stati completamente soddisfatti". E siamo estremamente orgogliosi di come è andata questa operazione". Da grande esecutore a grande esecutore. Hiasi: "Sono estremamente felice e grato di avere intorno a me quella che ritengo la migliore équipe al mondo, a cominciare dal primario Michael Plecko e dal chirurgo vascolare Heinz Bürger. Non sono solo caratterizzati da un'incredibile competenza, ma anche da un calore umano senza pari. Un'energia positiva che mi riempie di infinita gratitudine in una situazione così estrema. L'ho salvata nel mio telefono con l'aggiunta 'Angel'".

Passo dopo passo

"Sono contento di essermela cavata così bene", dice Matthias Walkner. "Potrò tornare a guidare la mia moto e, con un po' di fortuna, sarò anche libero dal dolore per la prossima Dakar". È davvero un obiettivo realistico per lei? "Passo dopo passo. Ora è il momento dell'operazione al ginocchio, poi non vedo l'ora di poter fare di nuovo la doccia da solo senza tubi o punti di sutura. Spero di poter tornare a pesare sul piede sinistro in primavera. Non sarò alla partenza della Wings for Life World Run come corridore, ma come pilota della Catcher Car: mi sembra un obiettivo realistico".



