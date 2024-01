Matthias Walkner: "É como pisar uma mina"

Como está Hiasi Walkner depois da sua operação à maratona? Fomos autorizados a visitar o vencedor do Dakar no hospital.

Graz, AUVA Accident Hospital Graz - Google Maps, Ano Novo de 2024: Um surpreendentemente alegre Matthias Walkner, 37 anos, não só passou o Natal aqui, mas também a véspera de Ano Novo, e mais algumas semanas se passarão antes que o vencedor do Dakar de 2018 possa pensar em ser transferido para a reabilitação. Nos próximos dias, a operação final está programada para já, durante a qual o perónio direito será movido de volta para a sua posição original no joelho, incluindo os ligamentos. Um arranhão, por assim dizer, de acordo com a incrível capacidade de sofrimento do piloto de fábrica da KTM, que foi redefinida mais uma vez em dezembro de 2023.

Amputação iminente

O que não parecia muito mau, segundo os primeiros relatos após o acidente de treino nos EUA ("fratura da tíbia e do perónio"), acabou por ser a pior lesão da sua carreira: "O meu tornozelo parecia que tinha pisado uma mina terrestre". Heinz Kinigadner: Foi assim que aconteceu o acidente de Walkner / Dakar Moto - SPEEDWEEK.COM

Sem ir muito longe no género de filme de salpicos: Um osso ficou em 31 pedaços. Das três artérias que irrigam o pé, restavam apenas duas. Muitos nem sequer se atreveriam a olhar para o pé depois de este ter sido retirado da pesada bota de enduro. Hiasi tem uma certeza: "Se isso me acontecer em África, o meu pé não pode ser salvo". Mas mesmo com um bom tratamento inicial na América (embora em condições por vezes rústicas), durante muito tempo não foi possível excluir uma amputação. Depois, havia a privação do sono, a medicação que provocava fortes cãibras no estômago e pensamentos mais sombrios do que nunca na sua vida: "Pensei na eutanásia. Como se sentem as pessoas que já não são capazes de fazer nada por causa da dor". Numa escala de 1 a 10, quanta dor sentiu realmente durante aqueles longos dias no hospital em Palm Springs? "Oito, nove. Fácil."

Os anjos bons de Graz

O que se seguiu é a história de Natal de um atleta. O hospital de acidentes AUVA em Graz, em cujos corredores estão penduradas as fotografias de muitos atletas recuperados, revelou-se um golpe de sorte ao salvar o pé (Hiasi: "pé de embraiagem"). Walkner foi submetido a cinco operações nas últimas duas semanas, num total de 31 horas. A operação mais longa - na qual a articulação destruída do tornozelo foi substituída por um pedaço de osso da bacia, entre outras coisas - durou umas incríveis 15 horas! Foi anestesiado na manhã de um dia e só recuperou a memória na manhã do dia seguinte. Inesquecível até hoje: "Quando o médico entra pela porta radiante depois de uma operação de 15 horas e diz: 'Matthias, prometi-te que não pararíamos até estarmos completamente satisfeitos. E estamos extremamente orgulhosos da forma como esta operação correu". De alto desempenho para alto desempenho. Hiasi: "Estou extremamente feliz e grato por ter à minha volta aquela que considero ser a melhor equipa do mundo, a começar pelo cirurgião-chefe Michael Plecko e pelo cirurgião vascular Heinz Bürger. Eles não se caracterizam apenas pela sua incrível competência, mas também por um calor humano sem paralelo. Uma energia positiva que me enche de uma gratidão sem fim numa situação tão extrema. Guardei-a no meu telemóvel com a adição 'Angel'".

Passo a passo

"Estou contente por me ter safado tão bem", diz Matthias Walkner. "Vou poder voltar a andar de mota e, com um pouco de sorte, até estarei livre de dores no próximo Dakar." Esse é realmente um objetivo realista para si? "Passo a passo. Agora é a vez da operação ao joelho, depois estou ansioso por poder tomar banho sozinho sem tubos ou pontos. Espero poder voltar a pôr peso no meu pé esquerdo na primavera. Não vou estar no início da Wings for Life World Run como corredor, mas como condutor do Catcher Car - parece-me um objetivo realista."



