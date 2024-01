Matthias Walkner: "Así es como me siento mentalmente"

"Lo realmente duro es cuando te siguen dando puñetazos en la cara durante tres semanas. Siempre es el peor de los casos. Sigues levantándote, aunque te sientas cada vez más débil. Pero tener que aguantar durante semanas también es una experiencia nueva para mí. Me operaron 17 días después de la caída. Los tres o cuatro días siguientes, alrededor de Navidad, fueron los peores de mi carrera de accidentado. Normalmente, sales del hospital dos o tres semanas después de una caída. Por lo general, para entonces ya te han operado, te han tratado todas las heridas, te has librado y puedes irte a casa. A partir de ese momento, las cosas empiezan a ir mejor. Esta vez no toqué fondo hasta pasadas esas dos o tres semanas, aunque después de la primera ya tenía la sensación de que no podía ir a peor. En Estados Unidos tuve que cambiar de infusión por mi cuenta y averiguar el código de un Kastl que estuvo pitando 24 horas. Además de un germen hospitalario que provocó calambres estomacales. Luego te sientas en el retrete durante tres días y tres noches, con el fijador externo en la pierna rota, y cada mínimo movimiento te atraviesa, literalmente. Fue realmente una época de formación del carácter.

La mitad del dolor

Por eso hoy estoy tan contenta y agradecida cuando mi pie sólo está en 5 o 6 en una escala de dolor de 1 a 10 en lugar de nueve y medio. Cuando puedo moverlo hasta cierto punto. Tener amigos a mi alrededor que me cuentan sus historias para que no esté constantemente en mi propia cabeza. ¿Qué pasa fuera de mi cama de enfermo? Es entonces cuando empiezo a hacer planes.

En los últimos días, he experimentado mucha humanidad. Empezando por el jefe de KTM Motorsport, Pit Beirer, que es un tipo extremadamente duro debido a su propio historial de lesiones. Esto ha forjado su carácter, y por eso tiene tanto éxito como jefe. Su simpatía humana y su interés durante estos momentos difíciles significaron mucho para mí, al igual que los numerosos mensajes telefónicos, de amigos o a través de las redes sociales. El hecho de que significara tanto para la gente fue abrumador y maravilloso, todos ellos grandes personas.

Sin estrés

Me fijé un plazo generoso para la rehabilitación, simplemente para no decepcionarme. Ya he tenido bastantes contratiempos en las últimas semanas, así que me estoy quitando presión a propósito. Además del tobillo, también me he roto varias veces la rodilla y el pie. Todavía no le he dado mucha importancia, porque era crucial no perder el propio pie. El siguiente paso en el camino de vuelta era asegurarme de que la piel trasplantada sobre la herida no muriera. Eso no es algo natural en un lugar como el pie, donde hay tan poco tejido. Si soy sincera conmigo misma, mi mundo emocional actual es una montaña rusa. En el momento en que estoy escribiendo esto, estoy bastante colocado, pero podría ser una historia diferente dentro de tres horas

Realmente rápido

Antes de mi caída, puede que no fuera el Hiasi más en forma de los últimos años, pero sin duda era el Hiasi más rápido de los últimos años. En las semanas y meses anteriores, había entrenado mucho en motocross y repasado el ABC de la conducción todoterreno. Como en los viejos tiempos, había viajado regularmente a Italia y me había entrenado en las pistas de arena de allí. También conozco mis tiempos de antes, y puedo asegurarlo: Estaba realmente entusiasmado, francamente eufórico. Así que es una verdadera lástima no poder demostrar de lo que soy capaz en el Dakar 2024.

Un cordial saludo,

Hiasi".