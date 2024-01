Matthias Walkner : "Voilà comment je me sens psychologiquement".

"Ce qui est vraiment dur, c'est quand on se prend des coups de poing à répétition pendant trois semaines. Toujours le pire des scénarios. Certes, tu te relèves toujours, même si tu sens que tu es de plus en plus faible. Mais devoir tout encaisser pendant des semaines est une nouvelle expérience pour moi aussi. Mon opération a eu lieu 17 jours après ma chute. Les trois ou quatre jours qui ont suivi, c'est-à-dire autour de Noël, ont été les pires de ma carrière d'accidenté. Normalement, tu quittes l'hôpital deux ou trois semaines après une chute. En général, tu as déjà été opéré, toutes les blessures ont été soignées, tu es tiré d'affaire et tu peux rentrer chez toi. C'est à partir de ce moment-là que les choses commencent à s'améliorer. Cette fois-ci, je n'ai atteint le point le plus bas qu'après ces deux ou trois semaines, alors que j'avais déjà eu l'impression après la première semaine que cela ne pouvait pas empirer. En Amérique, j'ai dû changer moi-même les perfusions et trouver le code d'un castel qui bippait 24 heures sur 24. En plus, il y avait un germe d'hôpital qui provoquait des crampes d'estomac. Tu passes trois jours et trois nuits assis sur les toilettes, avec un fixateur externe sur ta jambe cassée, et le moindre mouvement te transperce la moelle et les os, au sens littéral du terme. C'était vraiment une période de formation du caractère.

Demi-douleur

C'est pourquoi je suis aujourd'hui si heureux et reconnaissant lorsque mon pied n'est plus qu'à 5 ou 6 sur une échelle de douleur de 1 à 10 au lieu de neuf et demi. Quand je peux le bouger à peu près. Quand j'ai des amis autour de moi qui me racontent leurs histoires, pour ne pas être constamment dans ma propre tête. Que se passe-t-il en dehors de mon lit d'hôpital ? C'est là que je commence à faire des projets.

Ces derniers jours, j'ai rencontré beaucoup d'humanité. Cela commence par le directeur de KTM-Motorsport, Pit Beirer, qui est un homme extrêmement dur, ne serait-ce qu'en raison de sa propre histoire de blessures. Cela a forgé son caractère, c'est pourquoi il a réussi en tant que chef. Sa sympathie humaine et son intérêt dans cette période difficile ont beaucoup compté pour moi, tout comme les nombreux messages reçus par téléphone, par des amis ou via les médias sociaux. Le fait que les gens comptent autant pour moi était à la fois impressionnant et magnifique, tous des gens en chaleur.

Pas de stress

Je me suis fixé un délai généreux pour la rééducation, simplement pour ne pas être déçu. Ces dernières semaines, j'ai dû faire face à suffisamment de revers, c'est pourquoi j'enlève volontairement la pression. En plus de la cheville, le genou et le pied lui-même ont été cassés à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, je n'en ai pas fait grand cas, car l'essentiel était de ne pas perdre le pied lui-même. Prochaine étape sur le chemin du retour : que la peau transplantée sur la plaie ne meure pas. Ce n'est pas si évident à un endroit comme le pied, où il y a si peu de tissus. Mon monde émotionnel actuel, si je suis honnête avec moi-même, est un tour de montagnes russes. Au moment où j'écris ces lignes, je suis plutôt au top, mais cela peut être différent dans trois heures.

Vraiment rapide

Avant ma chute, je n'étais peut-être pas le Hiasi le plus en forme de ces dernières années, mais j'étais certainement le Hiasi le plus rapide de ces dernières années. Au cours des semaines et des mois précédents, je m'étais beaucoup entraîné au motocross et j'avais révisé l'ABC de la conduite tout-terrain. Comme au bon vieux temps, je m'étais régulièrement rendu en Italie pour m'entraîner sur les pistes de sable locales. Je connais aussi mon époque et je peux vous assurer : J'étais très enthousiaste, euphorique. C'est donc dommage de ne pas pouvoir montrer ce que je sais faire sur le Dakar 2024.

Je vous embrasse,

Hiasi".