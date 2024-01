Matthias Walkner: "Ecco come mi sento mentalmente".

"È davvero dura quando si continua a ricevere pugni in faccia per tre settimane. È sempre lo scenario peggiore. Continui a rialzarti, anche se ti senti sempre più debole. Ma doverlo sopportare per settimane e settimane è un'esperienza nuova anche per me. L'operazione è avvenuta 17 giorni dopo la caduta. I tre o quattro giorni successivi, intorno a Natale, sono stati i peggiori della mia carriera di infortunato. Di solito si esce dall'ospedale due o tre settimane dopo una caduta. Di solito a quel punto si è già stati operati, tutte le ferite sono state curate, si è fuori pericolo e si può tornare a casa. Da quel momento in poi, le cose cominciano a migliorare. Questa volta ho toccato il fondo solo dopo quelle due o tre settimane, anche se dopo la prima settimana avevo già la sensazione che non potesse andare peggio. In America ho dovuto cambiare infusione da sola e scoprire il codice di un Kastl che suonava per 24 ore. In più, un germe ospedaliero che mi ha provocato crampi allo stomaco. Poi sei stato seduto sul water per tre giorni e tre notti, con il fissatore esterno sulla gamba rotta, e ogni minimo movimento ti ha attraversato, letteralmente. È stato un periodo di formazione del carattere.

La metà del dolore

Ecco perché oggi sono così felice e grato quando il mio piede è solo a 5 o 6 su una scala di dolore da 1 a 10 invece che a nove e mezzo. Quando riesco a muoverlo in qualche modo. Avere amici intorno a me che mi raccontano le loro storie, in modo da non essere costantemente nella mia testa. Cosa succede fuori dal mio letto di malattia? È allora che inizio a fare progetti.

Negli ultimi giorni ho sperimentato molta umanità. A cominciare dal capo di KTM Motorsport, Pit Beirer, che è un uomo estremamente duro a causa della sua storia di infortuni. Questo ha forgiato il suo carattere, ed è il motivo per cui ha così tanto successo come capo. La sua simpatia e il suo interesse umano in questo momento difficile hanno significato molto per me, così come i tanti messaggi al telefono, dagli amici o dai social media. Il fatto che io abbia significato così tanto per le persone è stato travolgente e meraviglioso, tutte persone fantastiche.

Niente stress

Mi ero prefissata un tempo generoso per la riabilitazione, semplicemente per non rimanere delusa. Ho avuto abbastanza contrattempi nelle ultime settimane, quindi sto deliberatamente togliendo la pressione. Oltre alla caviglia, mi sono rotto più volte anche il ginocchio e il piede. Non ne ho ancora fatto un dramma, perché era fondamentale non perdere il piede stesso. Il passo successivo, sulla via del ritorno, è stato quello di assicurarsi che la pelle trapiantata sopra la ferita non morisse. Non è una cosa scontata in un posto come il piede, dove c'è così poco tessuto. Se devo essere onesto con me stesso, il mio attuale mondo emotivo è un giro sulle montagne russe. Al momento in cui scrivo sono piuttosto su di giri, ma tra tre ore potrebbe essere una storia diversa.

Molto velocemente

Prima della caduta, forse non ero lo Hiasi più in forma degli ultimi anni, ma di certo ero lo Hiasi più veloce degli ultimi anni. Nelle settimane e nei mesi precedenti mi ero allenato molto nel motocross e avevo ripassato l'ABC del fuoristrada. Come ai vecchi tempi, mi ero recato regolarmente in Italia per allenarmi sulle piste di sabbia. Conosco anche i miei tempi di allora, e vi assicuro che ero davvero appassionato: Ero davvero entusiasta, euforico. Quindi è un vero peccato non poter mostrare quello che posso fare alla Dakar 2024.

Cordiali saluti,

Hiasi".