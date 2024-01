Matthias Walkner: "É assim que me sinto mentalmente"

O vencedor do Dakar fala pessoalmente no SPEEDWEEK.com: O que faz à cabeça quando a amputação ameaça

"O que é realmente difícil é quando se continua a levar murros na cara durante três semanas. É sempre o pior cenário possível. Continuamos a levantar-nos, mesmo quando nos sentimos cada vez mais fracos. Mas ter de aguentar durante semanas a fio também é uma experiência nova para mim. A minha operação teve lugar 17 dias após a queda. Os três ou quatro dias seguintes, por volta do Natal, foram os piores da minha carreira de acidentado. Normalmente, sai-se do hospital duas ou três semanas depois de uma queda. Normalmente, nessa altura, já se foi operado, todas as lesões foram tratadas, está-se livre e pode-se ir para casa. A partir desse momento, as coisas começam a melhorar. Desta vez, só atingi o fundo do poço após essas duas ou três semanas, embora após a primeira semana já tivesse a sensação de que não podia piorar. Na América, tive de mudar de infusão sozinha e descobrir o código de um Kastl que estava a apitar durante 24 horas. E ainda um germe hospitalar que me provocou cãibras no estômago. Depois, sentamo-nos na sanita durante três dias e três noites, com o fixador externo na perna partida, e todos os movimentos mínimos passam por nós, literalmente. Foi um período de formação de carácter.

Metade da dor

É por isso que hoje me sinto tão feliz e grato quando o meu pé está apenas a 5 ou 6 numa escala de dor de 1 a 10, em vez de nove e meio. Quando consigo mexer o pé até certo ponto. Ter amigos à minha volta que me contam as suas histórias para que eu não esteja constantemente na minha própria cabeça. O que acontece fora da minha cama de doente? É nessa altura que começo a fazer planos.

Nos últimos dias, vivi muitas experiências humanas. Começa com o chefe da KTM Motorsport, Pit Beirer, que é um tipo extremamente duro devido ao seu próprio historial de lesões. Este facto moldou o seu carácter e é por isso que ele é tão bem sucedido como chefe. A sua simpatia e interesse humanos durante este período difícil significaram muito para mim, tal como as muitas mensagens por telefone, de amigos ou através das redes sociais. O facto de eu significar tanto para as pessoas foi avassalador e maravilhoso, todas elas grandes pessoas.

Sem stress

Estabeleci um prazo generoso para a reabilitação, simplesmente para não ficar desiludido. Já tive contratempos suficientes nas últimas semanas, por isso estou a aliviar deliberadamente a pressão. Para além do tornozelo, também já parti várias vezes o joelho e o pé. Ainda não dei muita importância a isso, porque era crucial não perder o pé. O passo seguinte no caminho de regresso foi garantir que a pele transplantada sobre a ferida não morria. Isso não é normal num sítio como o pé, onde há tão pouco tecido. Se for honesto comigo mesmo, o meu mundo emocional atual é uma montanha-russa. No momento em que estou a escrever isto, estou bastante bem, mas a história pode ser diferente daqui a três horas

Muito rápido

Antes da minha queda, posso não ter sido o Hiasi mais em forma dos últimos anos, mas era certamente o Hiasi mais rápido dos últimos anos. Nas semanas e meses que antecederam a queda, treinei muito em motocross e aperfeiçoei o ABC da condução todo-o-terreno. Tal como nos velhos tempos, viajei regularmente para Itália e treinei nas pistas de areia. Também conheço os meus tempos de antigamente e posso garantir-vos: Estava muito entusiasmado, completamente eufórico. Por isso, é uma pena não poder mostrar o que sei fazer no Dakar 2024.

Cumprimentos,

Hiasi".