L'attente est terminée : le Dakar 2024 commence

Le rallye le plus difficile du monde commence plus tard que les années précédentes : vendredi, la 46e édition du Dakar débutera en Arabie Saoudite avec le prologue à al-'Ula.

Pour les participants au Rallye Dakar, la plus grande aventure tout-terrain du monde commencera le 5 janvier 2024 dans le désert d'Arabie Saoudite. Pour la cinquième fois consécutive, les pilotes, les équipes et les personnes impliquées se lanceront dans un périple de plus de 7 000 kilomètres en Arabie saoudite. Après avoir quitté l'Europe pour Dakar (Sénégal) et traversé l'Amérique du Sud entre 2009 et 2019, le rallye le plus difficile du monde a trouvé sa nouvelle terre d'accueil au Moyen-Orient à partir de 2020.

Vendredi, les plus de 130 participants prendront la route sur leurs motos de 450 cm3 de KTM, Honda, Husqvarna, Hero, GasGas et autres. Lors du prologue autour de la région d'al-'Ula, 158 kilomètres au total sont au programme, dont 28 doivent être parcourus par les pilotes en classement.

Le parcours de cette première journée de rallye est très varié, avec des passages entre de grosses pierres, des pistes sablonneuses et des passages hors des sentiers battus. Les pilotes de RallyeGP s'élanceront dans l'ordre inverse du classement du WRC, à deux minutes d'intervalle. Le résultat du prologue sera déterminant pour l'ordre de départ de la première étape du samedi.