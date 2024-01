L'attesa è finita: inizia la Dakar 2024

Il rally più duro del mondo inizia in ritardo rispetto agli anni precedenti: la 46ª edizione del Rally Dakar inizia venerdì in Arabia Saudita con il prologo di al-'Ula.

La più grande avventura fuoristrada del mondo inizia per i partecipanti al Rally Dakar il 5 gennaio 2024 nel deserto dell'Arabia Saudita. Per la quinta volta consecutiva, i piloti, i team e i partecipanti intraprenderanno un viaggio di oltre 7.000 chilometri in Arabia Saudita. Dopo aver viaggiato originariamente dall'Europa a Dakar (Senegal) e attraverso il Sud America tra il 2009 e il 2019, il rally più duro del mondo ha trovato una nuova casa in Medio Oriente nel 2020.

Venerdì, gli oltre 130 partecipanti sono partiti in sella alle loro moto da 450cc di KTM, Honda, Husqvarna, Hero, GasGas e Co. Il prologo intorno alla regione di al-'Ula copre un totale di 158 km, di cui i piloti devono completare 28 km in classifica.

In questo primo giorno del rally, il percorso è ricco di varietà, passando tra grandi pietre, su piste sabbiose e attraverso passaggi fuori dai sentieri battuti. I piloti del Rally GP inizieranno la giornata in ordine inverso rispetto alla classifica WRC e con un distacco di due minuti tra loro. Il risultato del prologo sarà decisivo per l'ordine di partenza della prima tappa di sabato.