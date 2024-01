A espera acabou: começa o Dakar 2024

A 46ª edição do Rali Dakar começa na sexta-feira na Arábia Saudita com o prólogo em al-'Ula.

A maior aventura todo-o-terreno do mundo começa para os participantes do Rali Dakar a 5 de janeiro de 2024, no deserto da Arábia Saudita. Pela quinta vez consecutiva, os pilotos, as equipas e os participantes embarcarão numa viagem de mais de 7.000 quilómetros na Arábia Saudita. Depois de o rali ter viajado originalmente da Europa para Dakar (Senegal) e pela América do Sul entre 2009 e 2019, o rali mais duro do mundo encontrou uma nova casa no Médio Oriente em 2020.

Na sexta-feira, os mais de 130 participantes partiram com as suas motos de 450 cc da KTM, Honda, Husqvarna, Hero, GasGas e Co. O prólogo em torno da região de al-'Ula cobre um total de 158 quilómetros, dos quais os pilotos têm de completar 28 km na classificação.

Neste primeiro dia do rali, o percurso é muito variado, passando por entre grandes pedras, por caminhos arenosos e por passagens fora dos circuitos habituais. Os pilotos do Rally GP começarão o dia na ordem inversa da classificação do WRC e com uma diferença de dois minutos entre eles. O resultado do prólogo será decisivo para a ordem de partida da primeira etapa de sábado.