Dakar 2024, étape 1 : Ne pas montrer de faiblesse

Le prologue de vendredi a servi de premier contact avec le Dakar de cette année en Arabie Saoudite. Mais les 28 premiers kilomètres chronométrés de la 46e édition du rallye le plus difficile du monde n'étaient pas sans importance, car l'ordre de départ de la première étape est déterminé par les résultats de la veille. Le vainqueur du jour de vendredi sera le premier à choisir sa position de départ pour l'étape 1, suivi du deuxième, du troisième et ainsi de suite.

Les coureurs partent d'al-'Ula et parcourent 541 kilomètres jusqu'à la petite ville d'Al Henakiyah, près de Médine. Avec environ 1,5 million d'habitants, cette métropole est l'une des plus grandes villes d'Arabie saoudite. Le terrain de la première épreuve de 2024 donne un premier avant-goût de ce qui sera, selon l'organisateur A.S.O., "le Dakar le plus difficile de tous les temps".

414 km de spéciale sont au programme, et les pilotes seront jetés dans le grand bain ce jour-là, car les conditions sont totalement nouvelles, même pour les habitués du Dakar. Le peloton passera devant de nombreux volcans dont les couleurs devraient être très variées. Bien que cette étape se déroule au début du rallye-marathon, elle peut déjà provoquer de grands écarts dans les listes de résultats.