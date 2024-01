Dakar 2024, tappa 1: non mostrare alcuna debolezza

Dopo il prologo di venerdì, i partecipanti al Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita si dirigeranno verso la provincia di Medina. La lista di partenza sarà in ordine inverso rispetto ai risultati del giorno precedente.

Il prologo di venerdì è servito come prima prova del Rally Dakar di quest'anno in Arabia Saudita. Tuttavia, i primi 28 chilometri della 46ª edizione del rally più duro del mondo non sono stati del tutto privi di significato, poiché l'ordine di partenza della prima tappa è determinato dai risultati del giorno precedente. Il vincitore del venerdì è il primo a scegliere la posizione di partenza per la prima tappa, seguito dal secondo, dal terzo e così via.

Da al-'Ula, i corridori percorreranno un totale di 541 chilometri fino al piccolo villaggio di Al Henakiyah, vicino a Medina. Con circa 1,5 milioni di abitanti, la metropoli è una delle più grandi città dell'Arabia Saudita. Il terreno della prima tappa del 2024 offre un primo assaggio di quella che l'organizzatore A.S.O. definisce la "Dakar più dura di sempre".

Sono in programma 414 km di prova speciale, con i piloti che saranno messi alla prova in questa giornata, poiché le condizioni sono completamente nuove, anche per i veterani della Dakar. I piloti passeranno davanti a numerosi vulcani, che dovrebbero offrire una grande varietà di colori. Anche se questa tappa si svolge all'inizio del rally cross-country, può già causare grandi lacune nelle liste dei risultati.