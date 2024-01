Dakar 2024, etapa 1: Não mostrar fraqueza

Após o prólogo de sexta-feira, os participantes do Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita dirigir-se-ão para a província de Medina. A lista de partida será pela ordem inversa do resultado do dia anterior.

O prólogo de sexta-feira serviu como o primeiro teste do Rali Dakar deste ano na Arábia Saudita. No entanto, os primeiros 28 quilómetros da 46ª edição do rali mais duro do mundo não foram totalmente desprovidos de significado, uma vez que a ordem de partida para a primeira etapa é determinada pelos resultados do dia anterior. O vencedor de sexta-feira é o primeiro a escolher a posição de partida para a primeira etapa, seguido pelo segundo, terceiro e assim sucessivamente.

A partir de al-'Ula, os pilotos percorrerão um total de 541 quilómetros até à pequena aldeia de Al Henakiyah, perto de Medina. Com cerca de 1,5 milhões de habitantes, a metrópole é uma das maiores cidades da Arábia Saudita. O terreno da primeira etapa de 2024 dá uma primeira amostra do que o organizador A.S.O. chama o "Dakar mais duro de sempre".

O programa inclui 414 km de etapa especial, com os pilotos a serem atirados para o fundo do poço neste dia, uma vez que as condições são um território completamente novo, mesmo para os veteranos do Dakar. Os pilotos vão passar por vários vulcões, o que deverá proporcionar uma grande variedade de cores. Embora esta etapa se realize no início do rali de todo-o-terreno, já pode causar grandes lacunas nas listas de resultados.