Dakar 2024, étape 2 : qui a la meilleure position de départ ?

Dimanche aussi, le Dakar 2024 en Arabie saoudite a beaucoup à offrir aux participants et aux fans. La deuxième étape du jour du rallye le plus difficile au monde s'annonce passionnante.

Depuis le bivouac d'Al Henakiyah, les concurrents se dirigeront le 7 janvier vers l'est des 2 149 690 kilomètres carrés de l'Arabie saoudite. Les concurrents débuteront la spéciale du dimanche par la traversée d'un passage de dunes de 30 km, qui mettra surtout la navigation des pilotes à l'épreuve pour la première fois.

Mais la part du lion de cette toute nouvelle spéciale se déroule sur des pistes rapides où la chance sourit aux plus courageux - mais pas aux plus téméraires. La prudence sera donc de mise, tout comme la tactique, en ce jour de la 46e édition du légendaire rallye-marathon.

L'endurance est essentielle dans la deuxième spéciale du Dakar 2024 en Arabie saoudite, car une longue et dure journée attend les participants sur la route d'Al Duwadimi. Cette ville de près de 90 000 habitants est située dans la province de Riyad, au centre de la péninsule arabique. 470 kilomètres seront comptabilisés ce jour-là, 192 kilomètres supplémentaires sont prévus comme étape de liaison.

Ross Branch ouvrira la deuxième étape après avoir remporté la journée de samedi. Derrière la star du Hero, on retrouve Ricky Brabec (Honda) et la surprise de Kove, Mason Klein. Les deux pilotes Red Bull-KTM Kevin Benavides (8e) et Toby Price (16e) ainsi que les deux pilotes officiels Honda Pablo Quintanilla et Adrien van Beveren, qui partent respectivement 11e et 12e, sont en bonne position pour lire les traces des premiers pilotes.