Dakar 2024, seconda tappa: chi ha la migliore posizione di partenza?

Dal bivacco di Al Henakiyah, i piloti proseguiranno verso est attraverso i 2.149.690 chilometri quadrati dell'Arabia Saudita il 7 gennaio. I partecipanti inizieranno la prova speciale domenica attraversando un passaggio di dune lungo 30 chilometri, che metterà per la prima volta alla prova le capacità di navigazione dei piloti.

Tuttavia, la maggior parte di questa nuovissima speciale si svolgerà su tratti veloci dove la fortuna favorisce i coraggiosi, ma non gli audaci. In questa giornata della 46ª edizione del leggendario rally cross-country, la prudenza è importante quanto la tattica.

Laresistenza è di grande importanza nella seconda tappa del Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita, poiché i partecipanti possono aspettarsi una giornata lunga e dura sulla strada per Al Duwadimi. La città, che conta quasi 90.000 abitanti, si trova nella provincia di Riyadh, al centro della penisola arabica. In questa giornata si conteranno 470 chilometri, con altri 192 chilometri in programma come tappa di collegamento.

Ross Branch aprirà la seconda tappa dopo la vittoria di sabato. La star della Hero sarà seguita da Ricky Brabec (Honda) e dalla sorpresa Kove Mason Klein. I due piloti Red Bull KTM Kevin Benavides (8°) e Toby Price (16°), nonché i due piloti Honda works Pablo Quintanilla e Adrien van Beveren, che partono dall'11° e 12° posto in griglia e possono quindi leggere le tracce dei primi, hanno una buona posizione di partenza.