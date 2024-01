Dakar 2024, etapa 2: Quem tem a melhor posição de partida?

O Dakar 2024 na Arábia Saudita também tem muito a oferecer aos participantes e fãs no domingo. Um programa emocionante aguarda na segunda etapa do rali mais difícil do mundo.

A partir do acampamento em Al Henakiyah, os pilotos seguirão para leste, atravessando os 2 149 690 quilómetros quadrados da Arábia Saudita, no dia 7 de janeiro. Os participantes iniciarão a etapa especial no domingo, atravessando uma passagem de dunas com 30 quilómetros de extensão, que colocará pela primeira vez à prova as capacidades de navegação dos pilotos.

No entanto, a maior parte desta novíssima especial decorrerá em troços rápidos onde a sorte favorece os corajosos - mas não os audazes. Assim, neste dia da 46ª edição do lendário rali de todo-o-terreno, a prudência é tão importante como a tática.

A resistência é de grande importância na segunda etapa do Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita, pois os participantes podem esperar um dia longo e difícil a caminho de Al Duwadimi. A cidade com quase 90.000 habitantes está localizada na província de Riade, no centro da Península Arábica. Serão contabilizados 470 quilómetros neste dia, com mais 192 quilómetros na agenda como etapa de ligação.

Ross Branch vai abrir a segunda etapa depois da sua vitória na etapa de sábado. A estrela da Hero será seguida por Ricky Brabec (Honda) e pela surpresa da Kove, Mason Klein. Os dois pilotos da Red Bull KTM, Kevin Benavides (8º) e Toby Price (16º), bem como os dois pilotos da Honda, Pablo Quintanilla e Adrien van Beveren, que partem do 11º e 12º lugares da grelha e podem, portanto, ler as pistas dos primeiros pilotos, têm uma boa posição de partida.