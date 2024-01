Aperçu de l'étape 3 : le suspense de l'étape marathon

Dès le quatrième jour du Rallye Dakar 2024 en Arabie Saoudite, le premier grand défi est au programme. Lundi, une étape marathon exigera la plus grande prudence et coordination.

Après le prologue de vendredi et les deux premières grandes spéciales de l'édition 2010 du Dakar en Arabie Saoudite, les pilotes et les équipes entameront lundi la première partie d'une étape marathon. Pour les participants, cela signifie qu'il faut aborder la spéciale avec prudence et en préservant particulièrement le matériel.

Au total, 733 kilomètres sont prévus ce jour-là, dont 440 doivent être parcourus en classement. Le convoi se déplace d'Al Duwadimi à Al Salamiya en passant par des sections caillouteuses, le long de grands champs de sable et de dunes. Un mélange de passages plus rapides et de passages extrêmement lents ne facilite pas la tâche des pilotes pour trouver un bon rythme.

Après l'étape, les mécaniciens des pilotes ne sont autorisés à travailler que deux heures sur la moto pour réparer d'éventuels dommages ou effectuer les soins nécessaires. Ensuite, ils se rendent au "bivouac marathon", où les machines doivent se reposer sous les règles du parc-fermé jusqu'au départ de la quatrième étape mardi.

Si cette journée présente quelques particularités pour les pilotes de la catégorie RallyeGP, il s'agit presque d'une étape normale pour les participants de la catégorie "Original by Motul", le fameux classement des pilotes de caisses. Les pilotes de cette catégorie sont de toute façon livrés à eux-mêmes pendant tout le Rallye Dakar - l'un d'entre eux est Tobias Ebster sur sa KTM. L'Autrichien occupe la première place de ce classement après l'étape de dimanche.

L'ordre de départ de la troisième étape devrait être particulièrement difficile pour les pilotes Honda Nacho Cornejo et Pablo Quintanilla. Ils devront ouvrir l'étape en compagnie de Kevin Benavides (Husqvarna). Sebastian Bühler (Hero) sera le quatrième à s'élancer, avant que le pilote HRC Ricky Brabec ne prenne la route. Les quatre pilotes de GASGAS (Sunderland/Sanders) et de KTM (Price/K. Benavides) auront l'avantage d'un départ plus tardif pour lire les traces de ceux qui les précèdent.