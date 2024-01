Anteprima fase 3: l'emozione della maratona

La prima grande sfida è già in programma nella quarta giornata del Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita. La tappa maratona di lunedì richiede la massima prudenza e coordinazione.

Dopo il prologo di venerdì e le prime due grandi prove speciali dell'edizione di quest'anno del Rally Dakar in Arabia Saudita, lunedì i piloti e le squadre entreranno nella prima parte di una tappa maratona. Per i partecipanti, ciò significa affrontare la tappa con cautela e con particolare attenzione all'equipaggiamento.

La giornata prevede un totale di 733 chilometri, 440 dei quali devono essere completati in classifica. Il gruppo si muove da Al Duwadimi attraverso tratti sassosi, lungo grandi campi di sabbia e dune fino ad Al Salamiya. Un misto di tratti veloci ed estremamente lenti rende difficile per i corridori trovare un buon ritmo.

Dopo la tappa, i meccanici dei corridori possono lavorare sulla moto solo per due ore per riparare eventuali danni o effettuare la manutenzione necessaria. Poi entrano nel cosiddetto "bivacco maratona", dove le moto devono riposare in regime di parco chiuso fino alla partenza della quarta tappa, martedì.

Per i piloti della categoria RallyeGP, la giornata comporta alcune particolarità, ma per i partecipanti della classe "Original by Motul", la cosiddetta classifica dei piloti di cassa, si tratta di una tappa quasi normale. I piloti di questa categoria sono comunque da soli per tutto il Rally Dakar - uno di loro è Tobias Ebster con la sua KTM. L'austriaco è al primo posto in questa classifica dopo la tappa di domenica.

L'ordine di partenza della terza tappa sarà probabilmente una sfida per i piloti Honda Nacho Cornejo e Pablo Quintanilla in particolare. Insieme a Kevin Benavides (Husqvarna), dovranno aprire la tappa. Sebastian Bühler (Hero) scenderà in pista in quarta posizione prima del pilota HRC Ricky Brabec. I quattro piloti di GASGAS (Sunderland/Sanders) e KTM (Price/K. Benavides) hanno il vantaggio di partire più tardi per leggere le tracce dei piloti davanti.