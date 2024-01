Antevisão da etapa 3: Emoção na etapa da maratona

O primeiro grande desafio já está no programa do quarto dia do Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita. Uma etapa maratona na segunda-feira exige o máximo de cautela e coordenação.

Após o prólogo de sexta-feira e as duas primeiras grandes etapas especiais da edição deste ano do Rali Dakar na Arábia Saudita, os pilotos e as equipas entrarão na primeira parte de uma etapa maratona na segunda-feira. Para os participantes, isto significa abordar a etapa com cautela e com especial cuidado com o seu equipamento.

Um total de 733 quilómetros estão na agenda do dia, 440 dos quais devem ser cumpridos na classificação. A comitiva parte de Al Duwadimi através de troços pedregosos, ao longo de grandes campos de areia e dunas até Al Salamiya. Uma mistura de secções rápidas e extremamente lentas torna difícil para os pilotos encontrarem um bom ritmo.

Após a etapa, os mecânicos dos pilotos só podem trabalhar na mota durante duas horas para reparar eventuais danos ou efetuar a manutenção necessária. De seguida, vão para o chamado "bivouac da maratona", onde as motos têm de descansar sob as regras do parque fechado até ao início da quarta etapa, na terça-feira.

Para os pilotos da categoria RallyeGP, o dia significa algumas características especiais, mas para os participantes da classe "Original by Motul", a chamada classificação de pilotos de caixote, é quase uma etapa normal. De qualquer forma, os pilotos desta categoria estão sozinhos durante todo o Rali Dakar - um deles é Tobias Ebster na sua KTM. O austríaco está em primeiro lugar nesta classificação após a etapa de domingo.

A ordem de partida para a terceira etapa é suscetível de ser um desafio para os pilotos da Honda, Nacho Cornejo e Pablo Quintanilla, em particular. Juntamente com Kevin Benavides (Husqvarna), terão de abrir a etapa. Sebastian Bühler (Hero) vai entrar em pista em quarto lugar antes do piloto da HRC Ricky Brabec. Os quatro pilotos da GASGAS (Sunderland/Sanders) e da KTM (Price/K. Benavides) têm a vantagem da hora de partida mais tardia para lerem as trajectórias dos pilotos da frente.