Un gastronome tardif au volant du Dakar 2024

Avec Ardit Kurtaj, le gardien de refuge originaire d'Albanie, c'est un autre Autrichien, en plus de Tobias Ebster, qui s'attaquera au fameux rallye Dakar 2024.

La 46e édition du Rallye Dakar débutera le 5 janvier avec le prologue à Alula en Arabie Saoudite. Le pilote officiel Red Bull-KTM de Salzbourg, Matthias Walker (37 ans), manque à l'appel après son crash horrifiant dans le désert californien, tout comme l'Allemand Mike Wiedemann (25 ans), également blessé.

Avec l'ambitieux Tyrolien Tobias Ebster (26 ans), neveu de Kinigadner, c'est un autre Autrichien rapide qui fête cette fois ses débuts sur le Dakar- mais il est encore privé. Et ce n'est pas tout : avec Ardit Kurtaj, un autre pilote privé transalpin participe au redoutable rallye.

Derrière la nomination tardive de Kurtaj se cache une histoire plutôt passionnante. Il est restaurateur à plein temps dans la station de ski de Nassfeld, à la frontière entre l'Autriche et l'Italie, et champion du monde amateur de rallye dans la catégorie R3. Le plus intéressant est que ce gérant de refuge de 42 ans ne participe à des rallyes que depuis 2018.

Kurtaj, qui a quitté l'Albanie pour l'Italie à l'adolescence, a également pris des conseils auprès de Walkner. Plus tard, son chemin l'a mené sur le Nassfeld en Carinthie. Kurtaj a un respect particulier pour les étapes marathon de cette année. Ici, les mécaniciens n'ont pas le droit d'intervenir sur la moto, Kurtaj n'a le droit de mettre la main à la pâte que pendant 30 minutes.

La grande aventure dans le désert arabe et son propre rêve de vie coûtent au Carinthien environ 125.000 euros en tout. Ardit Kurtaj a réuni le budget nécessaire en partie grâce à une campagne de crowdfunding et à quelques sponsors.