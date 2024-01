Il ristoratore nominato in ritardo guida la Dakar 2024

La 46ª edizione del Rally Dakar inizia il 5 gennaio con il prologo ad Alula, in Arabia Saudita. Il pilota salisburghese della Red Bull KTM Matthias Walker (37) è disperso dopo l'incidente nel deserto californiano, così come il tedesco Mike Wiedemann (25), anch'egli infortunato.

Con l'emergente nipote tirolese di Kinigadner, Tobias Ebster (26), anche un altro veloce austriaco festeggia il suo debutto alla Dakar, ma è ancora un privato. Ma non è tutto: anche Ardit Kurtaj, un altro privato delle Alpi, parteciperà al temuto rally.

La storia di Kurtaj, che è stato chiamato in ritardo, è piuttosto emozionante. È un ristoratore a tempo pieno nella stazione sciistica di Nassfeld, al confine tra Austria e Italia, ed è anche campione del mondo di rally amatoriale nella classe R3. Il punto forte: il 42enne proprietario di un rifugio di montagna guida i rally solo dal 2018.

Kurtaj, che si è trasferito dall'Albania all'Italia da adolescente, ha anche raccolto consigli da Walkner. Questo lo ha poi portato a Nassfeld, in Carinzia. Kurtaj ha un particolare rispetto per le tappe marathon di quest'anno. Qui i meccanici non possono fare manutenzione alla moto e Kurtaj può lavorarci da solo solo per 30 minuti.

La grande avventura nel deserto arabo e il sogno di una vita sono costati al carinziano un totale di circa 125.000 euro. Ardit Kurtaj ha raccolto il budget necessario in parte con l'aiuto di una campagna di crowdfunding e di alcuni sponsor.