Restaurador nomeado tardiamente conduz o Dakar 2024

A 46ª edição do Rali Dakar começa a 5 de janeiro com o prólogo em Alula, na Arábia Saudita. O piloto de fábrica da Red Bull KTM de Salzburgo, Matthias Walker (37), está desaparecido após o seu terrível acidente no deserto da Califórnia, tal como o alemão Mike Wiedemann (25), que também está ferido.

Com o sobrinho do tirolês Kinigadner, Tobias Ebster (26), outro austríaco rápido está também a celebrar a sua estreia no Dakar desta vez- mas ainda é um piloto privado. Mas isso não é tudo: Ardit Kurtaj, outro corsário dos Alpes, também está a participar no temido rali.

Há uma história bastante interessante por detrás de Kurtaj, que foi convocado tardiamente. É um restaurador a tempo inteiro na estância de esqui de Nassfeld, na fronteira entre a Áustria e a Itália, e é também o campeão mundial amador de ralis na classe R3. O destaque: o proprietário de uma cabana de montanha, de 42 anos, só conduz ralis desde 2018.

Kurtaj, que se mudou da Albânia para Itália quando era adolescente, também recebeu dicas de Walkner. Mais tarde, isso levou-o a Nassfeld, na Caríntia. Kurtaj tem um respeito especial pelas etapas da maratona deste ano. Aqui, os mecânicos não estão autorizados a fazer a manutenção da mota e Kurtaj só pode trabalhar nela durante 30 minutos.

A grande aventura no deserto da Arábia e o sonho de toda uma vida custaram ao carintiano um total de cerca de 125.000 euros. Ardit Kurtaj angariou o orçamento necessário, em parte com a ajuda de uma campanha de crowdfunding e de alguns patrocinadores.