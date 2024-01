Matthias Walkner : "Qui sont les favoris ?

"Comme chaque année, on écrit beaucoup et on spécule avant le départ, mais le fait est que lors de la préparation de chaque Dakar, toutes les équipes essaient de modifier et, dans l'idéal, d'améliorer des choses dont on ne se rend compte qu'en course si elles fonctionnent vraiment. Pour cela, les organisateurs réfléchissent chaque année à des nouveautés afin de rendre la course encore plus dure et plus passionnante. Cette année, c'est par exemple l'étape de 48 heures. Dakar 2024 : voici comment fonctionne la nouvelle étape de 48 heures.

Il en résulte des impondérables qui font que le pilote le plus rapide ne gagne pas chaque année dans toutes les circonstances.

En 2024, un autre facteur entre en jeu : Ces dernières semaines, des intempéries extrêmes se sont abattues sur l'Arabie saoudite, ce qui peut complètement modifier la navigation. Il peut arriver que tu doives naviguer dans des régions où des routes entières ont été emportées par les eaux. Les conséquences de ces intempéries peuvent être un facteur, surtout dans le nord du pays. Dans le sud en revanche, où il est moins tombé de pluie, le critère devrait être de devoir ouvrir la course dans le sable non tracé et de fuir la meute qui suit.

Situation de départ

Notre équipe est certainement très bien préparée pour le Dakar 2024. Nous avons développé notre KTM 450 Rally petit à petit au cours de l'année dernière. Elle est définitivement meilleure que lors du Dakar de l'année dernière. Je ne peux pas juger sérieusement si elle est au même niveau que la Honda CRF 450 Rally d'usine, car je n'ai jamais piloté la Honda. Il semble toutefois que les motos japonaises aient plus de débattement que les nôtres et que les pilotes Honda puissent utiliser un réglage plus souple. En tout cas, Honda prend le Dakar 2024 vraiment, vraiment au sérieux. Le combat de David contre Goliath s'est transformé en combat de Goliath contre Goliath.

La plus grande qualité de Red Bull KTM est notre équipe super forte avec une super structure KTM.com. Le dernier entraînement final en Amérique, auquel je n'ai malheureusement participé que jusqu'à mon départ galactique, a montré à quel point l'équipe est bonne et rapide. Nous avions de bons roadbooks, les gars se sont bien entraînés. La motivation est également bonne.

Honda

Si on me demande quel est mon favori secret : Tosha Schareina. Si l'on analyse les dernières courses du jeune homme de 28 ans, on ne peut que conclure que l'Espagnol sera un adversaire redoutable. Son coéquipier Ricky Brabec et l'Américain Skyler Howes, qui est passé de chez nous à Honda cette année, sont également très estimables.

Héros

Je suis curieux de voir ce que l'expérimenté Joan Barreda, du haut de ses 40 ans, parviendra à réunir sur un Hero. Hero : le temps est-il venu de remporter le premier Dakar ? Peut-être que cette moto n'est pas tout à fait au niveau des motos d'usine de KTM/Husqvarna/GASGAS ou même de Honda, mais ce n'est pas toujours décisif sur le Dakar.

Jeu à domicile

Sam Sunderland est l'un de mes meilleurs amis, mais sa préparation cette année laisse honnêtement planer le doute sur ses chances de victoire. Il n'a pas terminé une seule course pendant un an, et ce pour les raisons les plus diverses. Défaillance, chute, etc. Il y avait toujours quelque chose. Après une telle saison, il est extrêmement difficile de rassembler toutes les pièces du puzzle, surtout pour le Dakar, la course la plus importante de l'année. Mais s'il y a bien quelqu'un qui est capable de retrouver la confiance nécessaire, c'est Sam.

Son coéquipier chez GASGAS, l'Australien Daniel Sanders, est en quelque sorte mon meilleur ami dans le peloton. C'est quelqu'un avec qui je suis en contact presque quotidiennement. Il a tout ce qu'il faut pour gagner le Dakar. Malheureusement, dans le passé, il a toujours eu un jour qui lui a fait perdre le résultat global. S'il parvient à être constant sur toutes les étapes, il comptera parmi les candidats au podium, tout comme les frères argentins Benavides Luciano rally (husqvarna-motorcycles.com) et Kevin (Red Bull KTM Factory), Luciano traînant de toute façon un peu le rôle de favori à l'extérieur en raison de son titre de champion du monde, que cela lui plaise ou non. Et n'oubliez pas le vieux renard Toby Price qui, en raison de sa taille, peut piloter une moto un peu différente de celle des autres pilotes officiels KTM !

Quoi qu'il en soit, ce sera un Dakar passionnant, que tout fan de rallye peut attendre avec impatience.

Je vous embrasse bien fort,

Hiasi".