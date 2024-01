Matthias Walkner: Chi sono i favoriti?

"Come ogni anno, si scrivono molte cose e si fanno speculazioni prima dell'evento, ma il fatto è che durante i preparativi per ogni Dakar, tutti i team cercano di cambiare le cose e idealmente di migliorarle, ma ci si rende conto se funzionano davvero solo durante la gara. A tal fine, gli organizzatori propongono ogni anno delle innovazioni per rendere la gara ancora più dura ed emozionante. Quest'anno, ad esempio, si tratta della tappa di 48 ore. Dakar 2024: come funziona la nuova tappa di 48 ore

Questo si traduce in fattori imponderabili che fanno sì che non sempre il pilota più veloce vinca ogni anno.

Nel 2024 entra in gioco un altro fattore: Nelle ultime settimane, in Arabia Saudita si sono abbattute tempeste estreme, che possono cambiare completamente la navigazione. Può capitare di dover navigare in aree in cui intere strade sono state spazzate via. Le conseguenze di queste tempeste possono essere un fattore determinante, soprattutto nel nord del Paese. Nel sud, invece, dove le piogge sono state meno abbondanti, è probabile che aprire la gara su sabbia non battuta e fuggire dal gruppo che segue diventi un criterio.

Posizione di partenza

Il nostro team è sicuramente molto ben preparato per la Dakar 2024. Abbiamo sviluppato la nostra KTM 450 Rally un po' alla volta nell'ultimo anno. È sicuramente migliore rispetto alla Dakar dello scorso anno. Non posso giudicare se sia allo stesso livello della Honda CRF 450 Rally, perché non ho mai guidato la Honda. Ma sembra che le moto giapponesi abbiano una maggiore escursione delle sospensioni rispetto alle nostre e che i piloti Honda possano utilizzare un assetto più morbido. In ogni caso, Honda sta prendendo la Dakar 2024 molto, molto sul serio. La battaglia Davide contro Golia è diventata una battaglia Golia contro Golia.

La più grande qualità di Red Bull KTM è il nostro team super forte con una grande struttura KTM.com. L'ultima sessione di allenamento finale in America, a cui purtroppo ho assistito solo fino alla mia partenza galattica, ha dimostrato quanto sia buona e veloce la squadra. Avevamo un buon roadbook, i ragazzi si sono allenati bene. Anche la motivazione è buona.

Honda

Se mi chiedete il mio preferito segreto: Tosha Schareina. Se si analizzano le ultime gare del 28enne, non si può che giungere alla conclusione che lo spagnolo sarà un osso duro per tutti i suoi avversari. Anche il suo compagno di squadra Ricky Brabec e l'americano Skyler Howes, che quest'anno è passato da noi alla Honda, sono molto quotati.

Eroe

Sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare l'esperto Joan Barreda, all'età di 40 anni, su una Hero. Hero: i tempi sono maturi per la prima vittoria alla Dakar? Forse questa moto non è all'altezza delle moto ufficiali di KTM/Husqvarna/GASGAS o addirittura di Honda, ma questo non è sempre il fattore decisivo alla Dakar.

Gioco in casa

Sam Sunderland è uno dei miei migliori amici, ma la sua preparazione di quest'anno mette in dubbio le sue possibilità di vittoria. È da un anno che non conclude una gara, per una serie di motivi. Difetti, incidenti, qualsiasi cosa. C'è sempre stato qualcosa. Dopo una stagione del genere, soprattutto alla Dakar, la gara più importante dell'anno, mettere insieme tutti i pezzi del puzzle è estremamente difficile. Ma se c'è qualcuno che riesce a tirare fuori la fiducia in se stesso necessaria a questo scopo, quello è Sam.

Il suo compagno di squadra in GASGAS, l'australiano Daniel Sanders, è come il mio migliore amico sul campo. Una persona con cui sono in contatto quasi ogni giorno. Ha tutte le carte in regola per vincere la Dakar. Purtroppo, in passato ha sempre avuto una giornata storta che ha rovinato il suo risultato complessivo. Se riuscirà a essere costante in tutte le tappe, allora sarà uno dei pretendenti al podio, proprio come i fratelli argentini Benavides Luciano rally (husqvarna-motorcycles.com) e Kevin (Red Bull KTM Factory), per i quali Luciano, in virtù del suo titolo mondiale, è comunque un po' il favorito, che gli piaccia o no. Senza dimenticare la vecchia volpe Toby Price, che per la sua altezza può guidare una moto leggermente diversa da quella degli altri piloti KTM factory!

In ogni caso, sarà una Dakar emozionante, che ogni appassionato di rally potrà attendere con ansia.

I migliori saluti,

Hiasi".