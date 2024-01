Matthias Walkner: Quem são os favoritos?

O Dakar começa a 5 de janeiro com o prólogo. O que é que os pilotos individuais podem esperar? Matthias Walkner, vencedor do Dakar 2018, analisa.

"Como todos os anos, muito se escreve e se especula antes do evento, mas o facto é que, durante os preparativos para cada Dakar, todas as equipas tentam mudar as coisas e, idealmente, melhorá-las, mas só nos apercebemos se funcionam realmente durante a corrida. Para este efeito, os organizadores apresentam todos os anos inovações para tornar a corrida ainda mais dura e emocionante. Este ano, por exemplo, é a etapa de 48 horas. Dakar 2024: Como funciona a nova etapa de 48 horas

Isto resulta em imponderáveis que significam que o piloto mais rápido nem sempre ganha todos os anos.

Outro fator entra em jogo em 2024: Nas últimas semanas, a Arábia Saudita foi atingida por tempestades extremas, o que pode alterar completamente a navegação. Pode acontecer que se tenha de navegar em zonas onde estradas inteiras foram arrastadas pelas águas. As consequências destas tempestades podem ser um fator, especialmente no norte do país. No sul, pelo contrário, onde choveu menos, ter de abrir a corrida em areia não asfaltada e fugir do pelotão que se segue pode tornar-se um critério.

Posição de partida

A nossa equipa está certamente muito bem preparada para o Dakar 2024. Desenvolvemos a nossa KTM 450 Rally pouco a pouco ao longo do último ano. É definitivamente melhor do que no Dakar do ano passado. Se está ao mesmo nível da Honda CRF 450 Rally de fábrica é algo que não posso avaliar, porque nunca andei na Honda. Mas parece que as motos japonesas têm mais curso de suspensão do que as nossas, e os pilotos da Honda podem usar uma configuração mais suave. Em todo o caso, a Honda está a levar o Dakar 2024 muito, muito a sério. A batalha de David contra Golias tornou-se numa batalha de Golias contra Golias.

A maior qualidade da Red Bull KTM é a nossa equipa super forte com uma grande estrutura KTM.com. A última sessão de treino final na América, à qual infelizmente só assisti até à minha partida galáctica, mostrou como a equipa é boa e rápida. Tínhamos bons roadbooks, os rapazes treinaram bem. A motivação também é boa.

Honda

Se me perguntarem qual é o meu favorito secreto: Tosha Schareina. Se analisarmos as últimas corridas do piloto de 28 anos, só podemos chegar à conclusão de que o espanhol será um osso duro de roer para todos os seus adversários. O seu companheiro de equipa, Ricky Brabec, e o americano Skyler Howes, que este ano trocou a nossa marca pela Honda, também estão muito bem cotados.

Herói

Estou curioso para ver o que o experiente Joan Barreda, aos 40 anos, consegue fazer numa Hero. Hero: Chegou a altura de obter a primeira vitória no Dakar? Talvez esta moto não esteja ao nível das motos de fábrica da KTM/Husqvarna/GASGAS ou mesmo da Honda, mas isso nem sempre é o fator decisivo no Dakar.

Jogo em casa

Sam Sunderland é um dos meus melhores amigos, mas a sua preparação este ano põe honestamente em causa as suas hipóteses de vencer. Há um ano que não termina uma única corrida, por uma série de razões. Defeitos, acidentes, o que for. Havia sempre qualquer coisa. Depois de uma época destas, especialmente no Dakar, a prova mais importante do ano, é extremamente difícil juntar todas as peças do puzzle. Mas se há alguém que consegue reunir a auto-confiança necessária para o fazer, esse alguém é o Sam.

O seu companheiro de equipa na GASGAS, o australiano Daniel Sanders, é como o meu melhor amigo no terreno. É alguém com quem tenho contacto quase todos os dias. Ele tem tudo o que é preciso para ganhar o Dakar. Infelizmente, no passado, teve sempre um dia que estragou o seu resultado global. Se conseguir ser consistente ao longo de todas as etapas, será um dos candidatos ao pódio, tal como os irmãos argentinos Benavides Luciano rally (husqvarna-motorcycles.com) e Kevin (Red Bull KTM Factory), sendo que Luciano, devido ao seu título de campeão do mundo, é um pouco favorito, quer queira quer não. E não esqueçamos a velha raposa Toby Price, que pode conduzir uma mota ligeiramente diferente dos outros pilotos da KTM Factory devido à sua altura!

Em todo o caso, será um Dakar emocionante que todos os fãs de ralis podem esperar.

Com os melhores cumprimentos,

Hiasi".