Dakar 2024, étape 4 : toute erreur sera sanctionnée

Après une nuit de repos au bivouac du Dakar selon les règles du Parc Fermé, les motos reprendront la route mardi pour la deuxième partie de l'étape marathon. Cette journée sera officiellement comptabilisée comme la quatrième spéciale de la 46e édition du Rallye Dakar, les mécaniciens n'ayant pu assister les pilotes que deux heures après l'étape, la veille, pour remettre les machines en état.

Ce jour-là, la route part d'Al Salamiya, au centre de l'Arabie saoudite, et se poursuit vers l'est jusqu'à la métropole d'Al Hofuf. Plus de 332 kilomètres d'étape de liaison et 299 kilomètres au classement sont prévus pour les pilotes avant que les équipes puissent accueillir leurs participants au bivouac près de cette ville de plus de 700 000 habitants.

Al Hofuf est située au cœur d'une oasis luxuriante de plus de trois millions de palmiers dattiers. L'étape est principalement composée de sections rapides, mais elle comportera également quelques énigmes de navigation. Toute erreur se paiera certainement au prix fort.

La première partie de l'étape marathon s'est terminée avec le meilleur temps pour Kevin Benavides. En conséquence, le pilote d'usine KTM pourra ouvrir l'étape de mardi. L'Argentin s'élancera avant les trois stars de Honda, Ricky Brabec, Adrien van Beveren et Skyler Howes, et aura donc les grands rivaux du HRC sur le dos. Le pilote Hero Ross Branch partira en cinquième position et sera donc bien placé pour défendre sa position de leader au classement général.