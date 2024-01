Dakar 2024, tappa 4: ogni errore è penalizzato

Dopo che le moto hanno dovuto riposare per una notte nel bivacco della Dakar secondo le regole del parco chiuso, martedì continua la seconda parte della tappa marathon. La giornata è ufficialmente la quarta prova speciale della 46ª edizione del Rally Dakar, dopo che i piloti hanno avuto solo due ore di assistenza da parte dei meccanici dopo la tappa del giorno precedente per rimettere a posto le moto.

Da Al Salamiya, nel centro dell'Arabia Saudita, il percorso di questa giornata conduce più a est verso la metropoli di Al Hofuf. Oltre 332 chilometri di tappa di collegamento e 299 chilometri di classifica sono in programma per i piloti prima che le squadre possano ricevere i loro partecipanti nel bivacco vicino alla città con più di 700.000 abitanti.

Al Hofuf si trova nel cuore di un'oasi lussureggiante con oltre tre milioni di palme da dattero. La tappa è costituita principalmente da tratti veloci, ma vi sorprenderà anche con alcuni enigmi di navigazione. Ogni errore avrà sicuramente un prezzo elevato.

La prima parte della tappa maratona si è conclusa con il miglior tempo di Kevin Benavides. Di conseguenza, il pilota ufficiale KTM aprirà la tappa di martedì. L'argentino scenderà in pista davanti alle tre stelle della Honda Ricky Brabec, Adrien van Beveren e Skyler Howes e avrà quindi il fiato sul collo dei grandi rivali della HRC. Il pilota Hero Ross Branch partirà quinto ed è quindi in una buona posizione per difendere il suo primato in classifica generale.