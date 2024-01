Dakar 2024, etapa 4: Todos os erros são penalizados

Depois de as motos terem tido de descansar durante a noite no bivouac do Dakar sob as regras do parc fermé, a segunda parte da etapa maratona continua na terça-feira. O dia conta oficialmente como a quarta etapa especial da 46ª edição do Rali Dakar, depois de os pilotos terem tido apenas duas horas de assistência dos mecânicos após a etapa da véspera para recuperarem as motos.

A partir de Al Salamiya, no centro da Arábia Saudita, o percurso deste dia segue mais para leste até à metrópole de Al Hofuf. Mais de 332 quilómetros de etapa de ligação e 299 quilómetros de classificação estão na agenda dos pilotos antes de as equipas receberem os seus participantes no bivouac perto da cidade com mais de 700.000 habitantes.

Al Hofuf situa-se no coração de um exuberante oásis com mais de três milhões de tamareiras. A etapa consiste principalmente em secções rápidas, mas também surpreende com alguns puzzles de navegação. Qualquer erro terá certamente um preço elevado.

A primeira parte da etapa maratona terminou com o tempo mais rápido de Kevin Benavides. Por isso, o piloto de fábrica da KTM vai abrir a etapa de terça-feira. O argentino vai entrar em pista à frente das três estrelas da Honda, Ricky Brabec, Adrien van Beveren e Skyler Howes e, por isso, vai ter os grandes rivais da HRC à perna. O piloto da Hero, Ross Branch, vai arrancar em quinto lugar e está, portanto, numa boa posição para defender a sua liderança geral.