Dakar 2024, tappa 5: punteggio breve, grande impatto

La quinta prova speciale del Rally Dakar 2024 in Arabia Saudita conduce nel "Quartiere vuoto" mercoledì. Sebbene sia la tappa più breve del programma, i pericoli sono evidenti in questa giornata.

Con un totale di 645 chilometri, i piloti del 46° Rally Dakar continuano mercoledì il loro turbolento viaggio verso il sud dello Stato desertico. Il rally più duro del mondo porterà i partecipanti al leggendario evento nel "Quartiere vuoto", una regione desertica estremamente ostile.

Durante la quinta edizione del Rally Dakar in Arabia Saudita (lo spettacolo si tiene nella penisola arabica dal 2020), i piloti e le squadre hanno già percorso 1641 chilometri in cinque giorni. Nella quinta tappa, che porta da Al-Hofuf a Shubaytah, saranno aggiunti altri 118 chilometri.

La tappa sembra essere ingannevolmente facile, ma in realtà ci sono due grandi pericoli in agguato. Da un lato, la lunghezza del percorso con i cavalcavia e l'orario di partenza anticipato, che pone i motociclisti di fronte a grandi sfide e ne esaurisce le forze. Dall'altro c'è il mare di dune, dove ogni chilometro fa male il doppio. Non appena il percorso entra nella zona sabbiosa, la velocità media si abbassa. Solo pochi partecipanti riescono a raggiungere il bivacco di Shubaytah prima del tramonto.

Illeader della Dakar Nacho Cornejo (Honda) sarà il primo a scendere in pista, seguito immediatamente dal suo compagno di squadra Ricky Brabec e dal pilota Red Bull KTM works Kevin Benavides. Una posizione di partenza niente male per l'argentino, che vuole ridurre il distacco di 20 minuti dai leader. Ross Branch, invece, vorrà cogliere l'occasione di recuperare la leadership della classifica generale con la sua Hero dalla posizione di partenza 4.