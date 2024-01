Dakar 2024, etapa 5: pontuação curta, grande impacto

A quinta etapa especial do Rali Dakar 2024 na Arábia Saudita leva-nos ao "Bairro Vazio" na quarta-feira. Embora seja a etapa mais curta do calendário, os perigos são óbvios neste dia.

Com um total de 645 quilómetros, os pilotos da 46ª edição do Rali Dakar prosseguem esta quarta-feira a sua turbulenta viagem até ao sul do estado do deserto. O rali mais duro do mundo levará os participantes do lendário evento ao "Empty Quarter", uma região desértica extremamente hostil.

Durante a quinta edição do Rali Dakar na Arábia Saudita (o espetáculo tem sido realizado na Península Arábica desde 2020), os pilotos e as equipas já percorreram 1641 quilómetros em cinco dias. Na quinta etapa, que vai de Al-Hofuf a Shubaytah, serão acrescentados mais 118 quilómetros.

A etapa parece ser aparentemente fácil, mas na realidade existem dois grandes perigos à espreita. Por um lado, a extensão do percurso em viaduto e a hora de início precoce, que coloca grandes desafios aos motociclistas e lhes retira as forças. Por outro lado, o mar de dunas, onde cada quilómetro dói a dobrar. Assim que o campo entra na zona arenosa, a velocidade média desce. Apenas um punhado de participantes chega ao acampamento em Shubaytah antes do pôr do sol.

O líder do Dakar, Nacho Cornejo (Honda), será o primeiro a entrar em pista, seguido imediatamente pelo seu companheiro de equipa Ricky Brabec e pelo piloto de fábrica da Red Bull KTM, Kevin Benavides. Não é uma má posição de partida para o argentino reduzir a diferença de 20 minutos para os líderes. Ross Branch, no entanto, vai querer aproveitar a sua oportunidade para recuperar a liderança da geral com o seu Hero a partir da posição de partida 4.