Matthias Walkner: Saludos al desierto antes del prólogo

El austriaco, con el número 52 en la salida, era considerado de hecho uno de los favoritos para el Rally Dakar. Campeón del Mundo de Motocross, Campeón del Mundo de Rally Raid, ganador del Dakar 2018, un total de cuatro de esas estatuas Touareg en la vitrina de trofeos de casa que los clasificados en el podio reciben como recompensa por quince días de conducción al límite en los terrenos más difíciles.

Pero, como sabemos, todo salió de otra manera. Tras un grave accidente de entrenamiento en el desierto, en los alrededores de Palm Springs, no se plantea competir. Mientras que sus compañeros comienzan hoy el Dakar 2024 con el prólogo, Matthias Walkner tiene que volver a pasar por el quirófano casi al mismo tiempo en Graz. En la séptima operación (!) desde su accidente, se le reparará la rodilla izquierda, mientras que los pilotos tendrán un pequeño aperitivo de lo que les espera en los próximos días y semanas con 130 km de enlace y 27 kilómetros de kilómetros evaluados en al-'Ula .

Poco antes del prólogo, Hiasi dirige unas palabras motivadoras a sus compañeros a través de SPEEDWEEK.com:

"Hola equipo,

Os deseo lo mejor desde Graz. Hoy tengo que volver a pasar por el quirófano, la aventura comienza para vosotros. No lo olvidéis: en los próximos días haréis lo que más os gusta. Te meterás en situaciones aparentemente desesperadas y complicadas. Entonces, por favor, piensa en mí por un momento. En mi último mes. Cuánto me gustaría estar con vosotros ahora y cuánto me gustaría intercambiarme con cada uno de vosotros. Manténganse motivados, manténganse positivos. Nadie puede dar más del 100%, nadie espera eso. Hemos trabajado duro todo el año. Cada uno de nosotros ha mejorado. Hemos hecho todo lo humanamente posible para tener éxito en este rally. Todo lo que puedes hacer ahora: Mantente concentrado. No pierdas la alegría. Haced lo que podáis y queráis. Los deberes están hechos. Hoy comienza el tiempo en que se cosecharán los laureles.