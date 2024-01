Matthias Walkner : salutations dans le désert avant le prologue

En fait, l'Autrichien avec son numéro de départ préféré, le 52, était considéré comme l'un des favoris du Dakar Rally. Champion du monde de motocross, champion du monde de rallye-raid, vainqueur du Dakar 2018, en tout quatre de ces statues Touareg dans l'armoire à trophées de son pays, que les finisseurs de podium reçoivent en récompense de deux semaines de conduite à la limite sur les terrains les plus durs.

Mais comme nous le savons, tout s'est passé autrement. Après une grave chute à l'entraînement dans le désert autour de Palm Springs, il n'est pas question de prendre le départ. Alors que ses collègues commencent le Dakar 2024 aujourd'hui avec le prologue, Matthias Walkner doit à nouveau passer sous le couteau à Graz presque au même moment. Il s'agit de la septième opération ( !) depuis sa chute pour réparer son genou gauche, tandis que les coureurs auront un petit avant-goût de ce qui les attend dans les jours et semaines à venir avec 130 km de liaison et 27 km chronométrés à al-'Ula .

Juste avant le prologue, Hiasi adresse des mots de motivation à ses collègues via SPEEDWEEK.com :

"Salut l'équipe,

Je vous souhaite tout le meilleur depuis Graz. Je dois repasser sous le bistouri aujourd'hui, l'aventure commence pour vous. N'oubliez jamais que dans les jours à venir, vous ferez ce qui vous plaît le plus. Vous vous retrouverez dans des situations apparemment désespérées et compliquées. Alors, s'il vous plaît, pensez à moi un instant. À mon dernier mois. Comme j'aimerais être avec vous maintenant et comme j'aimerais échanger ma place avec chacun d'entre vous. Restez motivés, restez positifs ! Personne ne peut donner plus que ses 100 %, personne ne s'y attend. Nous avons travaillé assidûment tout au long de l'année. Chacun d'entre nous s'est amélioré. Nous avons fait tout ce qui était humainement possible pour réussir sur ce rallye. Tout ce que vous pouvez faire maintenant : Rester concentré. Ne perdez pas votre joie. Faites ce que vous pouvez et ce que vous aimez. Les devoirs sont faits. A partir d'aujourd'hui commence le temps où les lauriers seront récoltés.