Matthias Walkner: saluti al deserto prima del prologo

L'austriaco, con il suo favorito numero di partenza 52, era in realtà considerato uno dei favoriti per il Rally Dakar. Campione del mondo di motocross, campione del mondo di Rally Raid, vincitore della Dakar 2018, un totale di quattro statue di Touareg nella teca dei trofei di casa, che chi arriva sul podio riceve come ricompensa per quindici giorni di guida al limite nei terreni più difficili.

Ma come sappiamo, le cose sono andate diversamente. Dopo un grave incidente in allenamento nel deserto intorno a Palm Springs, non ha più intenzione di gareggiare. Mentre i suoi colleghi iniziano la Dakar 2024 oggi con il prologo, Matthias Walkner deve andare di nuovo sotto i ferri quasi contemporaneamente a Graz. Nella settima (!) operazione dal suo incidente, il suo ginocchio sinistro sarà riparato, mentre i piloti avranno un piccolo assaggio di ciò che li aspetta nei prossimi giorni e settimane con 130 km di collegamento e 27 km di chilometri valutati ad al-'Ula .

Poco prima del prologo, Hiasi ha rivolto parole motivanti ai suoi colleghi tramite SPEEDWEEK.com:

"Ciao squadra,

Vi auguro il meglio da Graz. Oggi devo andare di nuovo sotto i ferri, per voi inizia l'avventura. Non dimenticate mai che nei prossimi giorni farete ciò che più vi piace. Vi troverete in situazioni complicate e apparentemente senza speranza. Allora, per favore, pensate a me per un momento. Al mio ultimo mese. A quanto mi piacerebbe essere con voi ora e a quanto mi piacerebbe scambiare il posto con ognuno di voi. Rimanete motivati, rimanete positivi! Nessuno può dare più del 100%, nessuno se lo aspetta. Abbiamo lavorato duramente tutto l'anno. Ognuno di noi è migliorato. Abbiamo fatto tutto ciò che era umanamente possibile per avere successo in questo rally. Tutto quello che potete fare ora: Rimanere concentrati. Non perdete la vostra gioia. Fate quello che potete e amate. I compiti sono stati fatti. Oggi inizia il periodo in cui si raccoglieranno gli allori.