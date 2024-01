Matthias Walkner: Saudações ao deserto antes do prólogo

Cama de hospital em vez de lugar no rali: a mensagem motivacional do vencedor do Dakar, Hiasi Walkner, para os participantes antes do início do Dakar 2024

O austríaco, com o seu número de partida favorito 52, era de facto considerado um dos favoritos para o Rali Dakar. Campeão do Mundo de Motocross, Campeão do Mundo de Rally Raid, vencedor do Dakar 2018, um total de quatro dessas estátuas Touareg no armário de troféus em casa, que os finalistas do pódio recebem como recompensa por uma quinzena de condução no limite nos terrenos mais difíceis.

Mas, como sabemos, tudo acabou por ser diferente. Depois de um grave acidente de treino no deserto à volta de Palm Springs, está fora de questão competir. Enquanto os seus colegas começam o Dakar 2024 hoje com o prólogo, Matthias Walkner tem de ir à faca novamente quase ao mesmo tempo em Graz. Na sétima (!) operação desde o seu acidente, o seu joelho esquerdo será reparado, enquanto os pilotos terão uma pequena amostra do que os espera nos próximos dias e semanas com 130 km de ligação e 27 quilómetros de quilómetros avaliados em al-'Ula .

Pouco antes do prólogo, Hiasi dirige palavras de motivação aos seus colegas através do SPEEDWEEK.com:

"Olá equipa,

Desejo-vos as maiores felicidades a partir de Graz. Hoje tenho de ir à faca outra vez, a aventura começa para vocês. Nunca se esqueçam: nos próximos dias, vão estar a fazer aquilo de que mais gostam. Vão meter-se em situações aparentemente sem esperança e complicadas. Então, por favor, pensem em mim por um momento. No meu último mês. O quanto eu gostaria de estar convosco agora e o quanto eu gostaria de trocar de lugar com cada um de vós. Mantenham-se motivados, sejam positivos! Ninguém pode dar mais do que 100 por cento, ninguém espera isso. Trabalhámos arduamente durante todo o ano. Cada um de nós melhorou. Fizemos tudo o que era humanamente possível para sermos bem sucedidos neste rali. Tudo o que podem fazer agora: Mantenham-se concentrados. Não percam a vossa alegria. Façam o que puderem e gostem. O trabalho de casa foi feito. Hoje marca o início do tempo em que os louros serão colhidos.