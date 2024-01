Notícia de última hora: Resultado do prólogo

Início do Dakar 2024: Tosha Schareina (Honda) vence, seis marcas no top 10, apenas dez pilotos a menos de um minuto.

Hoje, só havia 27 quilómetros de especial para percorrer em torno de al-Ula e, no entanto, as diferenças entre os pilotos de topo já são consideráveis em algumas zonas.

O espanhol Tosha Schareina, da equipa de trabalho da Honda, que começou este prólogo numa posição baixa, estabeleceu um tempo de 17:35 minutos logo no início, que todos os pilotos de topo bateram. Apenas os 10 primeiros da classificação do dia conseguiram ficar a menos de um minuto. Com a Honda, GASGAS, Hero, Husqvarna, KTM e a chinesa Kove, há seis fabricantes no top 10.

Sebastian Bühler (DE, Hero) terminou em 17º lugar (+1.28 min.).

Muito respeitável: Tobi Ebster, da Áustria, terminou a sua estreia no Dakar em 43º lugar entre 142 finalistas, com 5:01 minutos de atraso.

Mais para a frente.

O resultado:

1º Tosha Schareina Honda 17:35

2º Daniel Sanders GASGAS +12 seg.

3. Ross Branch Hero +19 seg.

4 .Adrien van Beveren Honda +24 seg.

5 .Luciano Benavides Husqvarna +26 seg.

6 .Sam Sunderland GASGAS +28 seg.

7 .Pablo Quintanilla Honda +47 seg.

8 .Toby Price Red Bull KTM +51 seg.

9º Kevin Benavides Red Bull KTM +56 seg.

10º Mason Klein Kove +58 seg.