Ganador Schareina, Sanders & Co.: Citas del prólogo

A 27 kilómetros de la meta, cada piloto tenía ya una historia que contar. Estas son las primeras voces del Dakar 2024, recién llegados del vivac de al-Ula.

Tosha Schareina, Honda, 1er puesto:

"Me he sentido bien durante todo el prólogo, que ha sido más largo de lo esperado, con una navegación más difícil y 100% sobre arena. Por supuesto, la victoria de etapa de hoy todavía no significa nada. Mi receta: mantener los dos pies en el suelo y concentrarme plenamente en mañana. Porque es entonces cuando empieza de verdad el Dakar".

Daniel Sanders, GASGAS, 2º puesto:

"Hoy ha sido un día perfecto. Por fin vuelvo a pilotar una moto, por fin vuelvo al desierto. Después de mi fractura de muslo tengo que volver a coger confianza en la velocidad y la navegación. El terreno era bastante accidentado. Estoy contento de haber completado el prólogo y espero tener una buena posición de salida para mañana."

Toby Price, KTM, 8º puesto:

"Hoy he cometido un pequeño error que me ha costado unos segundos. Tengo un plan de juego para mañana. La moto funciona bien, me siento fuerte. Voy etapa por etapa. A ver adónde nos lleva".

Kevin Benavides, KTM, 9º puesto:

"Un prólogo muy bonito con bastante navegación. Como tuve que salir tan tarde, la arena ya estaba muy bacheada. Me ha dado un buen susto. Debido a mi fractura de peroné en diciembre, no he podido pasar mucho tiempo encima de la moto, así que ha sido importante poder rodar por fin de nuevo, aunque las curvas a la izquierda todavía me resulten un poco más difíciles debido a la lesión. Hoy sólo ha sido el prólogo, pero en general he hecho un buen trabajo".

Mason Klein, Kove, 10º puesto:

"Por primera vez he apretado de verdad con esta moto, y estoy contento. Pero tengo que pensar en mi consumo de gasolina. No es broma: ¡tenía miedo de quedarme sin gasolina por el camino! Primero tengo que conocer la Kove. Normalmente tienes un equipo experimentado a tu lado para algo así. De momento, todavía tengo que hacer muchas cosas a tientas, pero al menos he llegado a la meta. Eso me hace feliz. Al principio me sentía un poco oxidado, pero mejoraba con cada kilómetro. Al final, casi volví a sentirme como el viejo Mason Klein".

Skyler Howes, Honda, 44º puesto:

"Nada bien, nada bien. Problemas de navegación, una fuerte caída en la hierba de los camellos. Después de eso, mi road book se rompió y tuve que fiarme de las pistas que tenía delante. Había una nota difícil en un cañón, ¡pero había pistas por todas partes! Este caos me costó aún más tiempo. Estoy totalmente descontento por lo de hoy, pero al menos aún nos quedan 14 más. En el peor de los casos, mañana tendré que ser el primero en salir a la pista. Ahora voy a llevar la moto a reparar".