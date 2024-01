Vainqueurs Schareina, Sanders & Co. : les voix du prologue

A peine 27 kilomètres à parcourir et chaque coureur avait déjà son histoire à raconter. Voici les premières voix du Dakar 2024, tout juste sorties du bivouac d'al-Ula.

Tosha Schareina, Honda, 1ère place :

"Je me suis senti bien tout au long du prologue, qui a été plus long que prévu, avec une navigation plus difficile et à 100 % sur le sable. Bien sûr, la victoire d'étape d'aujourd'hui ne signifie rien. Ma recette : garder les pieds sur terre et se concentrer sur la journée de demain. Car c'est là que le Dakar commence vraiment".

Daniel Sanders, GASGAS, 2e place :

"C'était bien aujourd'hui. Enfin de nouveau en moto, enfin de nouveau dans le désert ! Après ma fracture du fémur, je dois d'abord retrouver ma confiance en termes de vitesse et de navigation. Le terrain était assez accidenté. Je suis content d'avoir terminé le prologue et j'espère avoir une bonne position de départ pour demain".

Toby Price, KTM, 8e :

"Aujourd'hui, j'ai intégré une petite erreur qui m'a coûté quelques secondes. Pour demain, j'ai un plan de jeu. La moto fonctionne bien, je me sens fort. Je prends les étapes les unes après les autres. Voyons où cela nous mène".

Kevin Benavides, KTM, 9e :

"Un très beau prologue avec pas mal de navigation. Comme j'ai dû partir si tard, le sable était déjà très crevassé. Ça m'a bien secoué ! En raison de ma fracture du péroné en décembre, je n'ai pas pu passer beaucoup de temps sur le vélo, c'était donc important de pouvoir enfin rouler à nouveau, même si les virages à gauche sont encore un peu plus difficiles pour moi à cause de ma blessure. Aujourd'hui, ce n'était que le prologue, mais dans l'ensemble, j'ai fait un bon travail".

Mason Klein, Kove, 10e :

"C'est la première fois que je pousse vraiment avec cette moto - et je suis content. Mais je dois trouver une solution avec ma consommation d'essence. Sans blague : j'avais peur de tomber en panne d'essence en cours de route ! Je dois d'abord apprendre à connaître la Kove. Normalement, tu as une équipe expérimentée à tes côtés pour ce genre de choses. Actuellement, je dois encore faire beaucoup de choses au feeling, mais au moins j'ai atteint l'objectif. Cela me rend heureux. Au niveau de la conduite, je me sentais un peu rouillé au début, mais cela s'est amélioré au fil des kilomètres. À la fin, je me sentais presque comme le vieux Mason Klein !"

Skyler Howes, Honda, 44e :

"Pas bien, pas bien du tout. Des problèmes de navigation, une violente chute dans l'herbe à chameaux. Après ça, mon roadbook était cassé et j'ai dû me fier aux traces devant moi. Il y avait cette note difficile dans un canyon, mais il y avait déjà des traces partout ! Ce chaos m'a fait perdre encore plus de temps. Je suis très mécontent de cette journée, mais il nous en reste encore 14. Le pire des cas : que je sois le premier à ouvrir la journée de demain sur la piste. Pour l'instant, je mets la moto en réparation".