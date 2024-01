Vincitore Schareina, Sanders & Co.: Citazioni dal prologo

A soli 27 chilometri dall'arrivo, ogni pilota aveva già una storia da raccontare. Queste sono le prime voci della Dakar 2024, appena uscite dal bivacco di al-Ula.

Tosha Schareina, Honda, 1° posto:

"Mi sono sentito bene per tutto il prologo, che è stato più lungo del previsto, con una navigazione più difficile e al 100% su sabbia. Naturalmente, la vittoria di tappa di oggi non significa ancora nulla. La mia ricetta: tenere i piedi per terra e concentrarmi completamente su domani. Perché è lì che la Dakar comincia davvero".

Daniel Sanders, GASGAS, 2° posto:

"Oggi era proprio così. Finalmente in sella a una moto, finalmente di nuovo nel deserto! Dopo la frattura alla coscia devo ritrovare la fiducia nella velocità e nella navigazione. Il terreno era piuttosto accidentato. Sono felice di aver completato il prologo e spero di avere una buona posizione di partenza per domani".

Toby Price, KTM, 8° posto:

"Oggi ho commesso un piccolo errore che mi è costato qualche secondo. Ho un piano di gioco per domani. La moto funziona bene, mi sento forte. Sto affrontando una tappa alla volta. Vediamo dove ci porterà".

Kevin Benavides, KTM, 9° posto:

"Un prologo molto bello con un bel po' di navigazione. Dato che sono partito così tardi, la sabbia era già molto battuta. Mi ha davvero scosso! A causa della frattura del perone subita a dicembre, non ho potuto passare molto tempo sulla moto, quindi è stato importante poter finalmente tornare a guidare, anche se le curve a sinistra sono ancora un po' più difficili per me a causa dell'infortunio. Oggi era solo il prologo, ma nel complesso ho fatto un buon lavoro".

Mason Klein, Kove, 10° posto:

"Per la prima volta ho spinto davvero con questa moto e sono contento. Ma devo pensare al consumo di benzina. Non è uno scherzo: temevo di rimanere senza benzina lungo il percorso! Devo prima imparare a conoscere la Kove. Di solito per una cosa del genere si ha a disposizione un team esperto. Al momento, devo ancora fare molto a sensazione, ma almeno ho raggiunto il traguardo. Questo mi rende felice. All'inizio mi sentivo un po' arrugginito, ma la situazione è migliorata a ogni chilometro. Alla fine, mi sentivo quasi come il vecchio Mason Klein!".

Skyler Howes, Honda, 44° posto:

"Non bene, non bene per niente. Problemi di navigazione, una forte caduta nell'erba del cammello. Dopo di che, il mio road book si è rotto e ho dovuto fare affidamento sulle tracce davanti a me. C'era una nota difficile in un canyon, ma c'erano tracce ovunque! Questo caos mi è costato ancora più tempo. Sono del tutto insoddisfatto di oggi, ma almeno ne mancano ancora 14. Nel peggiore dei casi, domani dovrò essere il primo a scendere in pista. Ora vado a riparare la moto".