Winner Schareina, Sanders & Co.: Citações do prólogo

A apenas 27 quilómetros do final, cada piloto já tinha uma história para contar. Estas são as primeiras vozes do Dakar 2024, acabadas de sair do bivouac de al-Ula.

Tosha Schareina, Honda, 1º lugar:

"Senti-me bem durante todo o prólogo, que foi mais longo do que o esperado, com uma navegação mais difícil e 100 por cento em areia. Claro que a vitória na etapa de hoje ainda não significa nada. A minha receita: manter os dois pés no chão e concentrar-me totalmente no dia de amanhã. Porque é aí que o Dakar realmente começa".

Daniel Sanders, GASGAS, 2º lugar:

"Hoje foi o dia certo. Finalmente a andar de mota outra vez, finalmente de volta ao deserto! Depois da minha fratura na coxa, tenho de voltar a ganhar confiança na velocidade e na navegação. O terreno era bastante acidentado. Estou contente por ter completado o prólogo e espero ter uma boa posição de partida para amanhã."

Toby Price, KTM, 8º lugar:

"Hoje cometi um pequeno erro que me custou alguns segundos. Tenho um plano de jogo para amanhã. A moto está a funcionar bem, sinto-me forte. Estou a fazer uma etapa de cada vez. Vamos ver onde isso nos leva."

Kevin Benavides, KTM, 9º lugar:

"Um prólogo muito bom com um pouco de navegação. Como tive de começar muito tarde, a areia já estava muito esburacada. Fiquei mesmo abalado! Devido à minha fratura do perónio em dezembro, não pude passar muito tempo em cima da moto, por isso foi importante poder finalmente voltar a andar, mesmo que as curvas à esquerda ainda sejam um pouco mais difíceis para mim devido à lesão. Hoje foi apenas o prólogo, mas no geral fiz um bom trabalho."

Mason Klein, Kove, 10º lugar:

"Pela primeira vez, esforcei-me mesmo com esta moto e estou contente. Mas tenho de pensar no meu consumo de gasolina. Não é brincadeira: estava com medo de ficar sem gasolina no caminho! Primeiro tenho de conhecer a Kove. Normalmente, para uma coisa destas, temos uma equipa experiente ao nosso lado. Neste momento, ainda tenho de fazer muita coisa pelo tato, mas pelo menos cheguei à meta. Isso deixa-me feliz. Senti-me um pouco enferrujado no início, mas isso foi melhorando a cada quilómetro. No final, quase me senti como o velho Mason Klein outra vez!"

Skyler Howes, Honda, 44º lugar:

"Nada bom, nada bom mesmo. Problemas de navegação, uma forte queda na erva dos camelos. Depois disso, o meu road book avariou e tive de confiar nas pistas à minha frente. Havia uma nota difícil num desfiladeiro, mas havia pistas por todo o lado! Este caos custou-me ainda mais tempo. Estou totalmente insatisfeito com o dia de hoje, mas pelo menos ainda faltam 14 etapas. Na pior das hipóteses, terei de ser o primeiro na pista amanhã. Agora vou levar a mota para reparação".