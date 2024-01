Première : l'étape de 48h va tout chambouler

La sixième étape du rallye le plus difficile au monde se déroule sur 766 kilomètres en boucle autour de Shubaytah à travers le "Quartier vide", dont 532 en spéciale. La première journée de course sera interrompue à 16 heures, quelle que soit l'heure de départ d'un concurrent et où qu'il se trouve à ce moment-là. Cela permet d'éviter que les pilotes n'arrivent au bivouac que dans la nuit et ne commencent la journée de course suivante en étant trop fatigués. Plusieurs bivouacs sont installés le long de l'itinéraire, les pilotes doivent se rendre au plus proche.

Les pilotes de moto peuvent s'entraider pour l'entretien et les réparations. Pour la nuit, ils recevront un équipement de camping et suffisamment de provisions. Ils n'auront aucun contact avec leurs équipes et seront tenus dans l'ignorance de la situation de leurs concurrents. Le contact avec le monde extérieur sera impossible. Vendredi, l'étape reprendra à 7 heures pour la partie restante du parcours.

Joan Barreda Bort (Hero) ouvrira l'étape jeudi, puisqu'il a été le dernier des pilotes de RallyGP à franchir la ligne d'arrivée mercredi. En revanche, Pablo Quintanilla sera le dernier à s'élancer sur sa Honda après son succès d'étape du sixième jour, ce qui lui permettra de lire les traces de ses adversaires. Le leader du classement général, le pilote Hero Ross Branch, entrera en piste en sixième et dernier position.

Dans l'ensemble, la navigation dans le désert hostile qu'est sans aucun doute le "Quartier vide" sera très difficile. Les routes, mais aussi les points de repère, seront assez cachés et exigeront des coureurs une concentration maximale. La sixième étape marque également la mi-temps du Dakar 2024, le 13 janvier étant un jour de repos. Les participants motocyclistes prendront l'avion pour la capitale Riyad, où le rallye se poursuivra le dimanche.