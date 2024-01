Premiere: una tappa di 48 ore stravolgerà ogni cosa

Giovedì ci sarà una novità al Rally Dakar in Arabia Saudita. I partecipanti partiranno in una tappa divisa in due parti e non sapranno in anticipo dove passeranno la notte.

La sesta tappa del rally più duro del mondo copre 766 chilometri in un anello intorno a Shubaytah attraverso il "Quartiere vuoto", di cui 532 sono prove speciali. Il primo giorno di gara viene interrotto alle 16.00, indipendentemente da quando un concorrente è partito e da dove si trova in quel momento. In questo modo si evita che i piloti arrivino al bivacco durante la notte e inizino la giornata di gara successiva stanchi. Lungo il percorso sono allestiti diversi bivacchi e i piloti devono dirigersi verso quello più vicino.

I motociclisti possono aiutarsi a vicenda per la manutenzione e le riparazioni. Avranno a disposizione attrezzatura da campeggio e provviste sufficienti per la notte. Non avranno contatti con le loro squadre e saranno tenuti all'oscuro dello stato dei loro concorrenti. I contatti con il mondo esterno non saranno possibili. La tappa riprenderà venerdì alle 7 del mattino per completare la parte restante del percorso.

Joan Barreda Bort (Hero) aprirà la tappa giovedì, essendo stato l'ultimo dei piloti del RallyGP a terminare mercoledì. Pablo Quintanilla, invece, sarà l'ultimo a scendere in pista con la sua Honda dopo la vittoria di tappa del sesto giorno, che gli permetterà di leggere le tracce dei suoi rivali. Il leader della classifica generale Hero, Ross Branch, sarà il sesto ultimo a scendere in pista.

In generale, la navigazione nel deserto ostile, quale è senza dubbio il "Quartiere vuoto", sarà molto difficile. I percorsi e i waypoint saranno piuttosto nascosti e richiederanno la massima concentrazione da parte dei corridori. La sesta tappa segna anche la metà della Dakar 2024, con un giorno di riposo il 13 gennaio. I partecipanti in moto si sposteranno in aereo verso la capitale Riyadh, dove il rally continuerà domenica.