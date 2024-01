Estreia: 48 horas de estágio vão virar tudo de pernas para o ar

A sexta etapa do rali mais difícil do mundo percorre 766 quilómetros numa volta em torno de Shubaytah através do "Bairro Vazio", 532 dos quais são etapas especiais. O primeiro dia da prova é interrompido às 16 horas, independentemente da hora de partida e do local onde o concorrente se encontra nessa altura. Esta medida evita que os pilotos cheguem ao bivouac durante a noite e comecem o dia seguinte da prova demasiado cansados. Vários bivouacs são montados ao longo do percurso e os pilotos devem dirigir-se ao mais próximo.

Os motociclistas podem ajudar-se mutuamente na manutenção e nas reparações. Os motociclistas dispõem de material de campismo e de provisões suficientes para a noite. Não terão qualquer contacto com as suas equipas e não serão informados da situação dos seus concorrentes. O contacto com o mundo exterior não será possível. A etapa será retomada às 7h de sexta-feira para completar a parte restante do percurso.

Joan Barreda Bort (Hero) vai abrir a etapa na quinta-feira, uma vez que foi o último dos pilotos do RallyGP a terminar na quarta-feira. Pablo Quintanilla, por outro lado, será o último a entrar em pista com a sua Honda depois da vitória na etapa do sexto dia, o que lhe permitirá ler o rasto dos seus rivais. O líder da geral, o piloto da Hero, Ross Branch, será o sexto último a entrar em pista.

De um modo geral, a navegação no deserto hostil, que é sem dúvida o "Empty Quarter", será muito difícil. As rotas e os pontos de passagem estarão bastante escondidos e exigirão a máxima concentração dos pilotos. A sexta etapa marca também o ponto intermédio do Dakar 2024, com um dia de descanso a 13 de janeiro. Os participantes das motos viajarão de avião para a capital Riade, onde o rali continuará no domingo.