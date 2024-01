El campeón del mundo Luciano Benavides (5º): "Inteligente y tranquilo"

¿El resultado de un prólogo fuerte? Una buena posición de salida para la primera etapa del sábado, con más de 400 kilómetros por recorrer. Luciano Benavides, con su Husqvarna, perdió sólo 26 segundos con respecto al piloto español de Honda Tosha Schareina, que sorprendentemente marcó el mejor tiempo en el inicio del Dakar en al-'Ula.

El Campeón del Mundo de Rally Raid 2023 describió despuésla primera etapa de 27 kilómetros con una sonrisa en la cara. "Ha sido una etapa bonita, muy rápida a través de algunos cañones. Me sentí bien y me aseguré una buena posición para la primera etapa", subrayó el piloto de 28 años. "Tuve algunos momentos al principio, pero luego continué con inteligencia y calma".

"Los 27 kilómetros eran muy cortos, pero la navegación era muy difícil y desafiante con todos los carriles de los chicos de antes. En total, había más de 100 pistas y líneas diferentes que tenías que interpretar. La arena era muy profunda, lo que realmente no lo hacía fácil", dijo Benavides por la tarde.

El piloto de Husqvarna (sexto en el Dakar del año pasado con tres victorias de etapa) espera con impaciencia los próximos días en Arabia Saudí: "No me he sentido muy cómodo sobre la moto, pero al final he terminado quinto y nuestro objetivo era estar entre los 10 primeros. Ahora podemos elegir una buena posición de salida para el sábado".

Resultado prólogo (05.01.):

1º Tosha Schareina, Honda, 17:35 min.

2º Daniel Sanders, GASGAS, + 12 seg.

3º Ross Branch, Hero, + 19

4º Adrien van Beveren, Honda, +24

5º Luciano Benavides, Husqvarna, + 26

6º Sam Sunderland, GASGAS, + 48

7º Pablo Quintanilla, Honda, + 47

8º Toby Price, KTM, + 51

9º Kevin Benavides, KTM, + 56

10º Mason Klein, Kove, + 58



16º Sebastian Bühler, Hero, + 1:26 min

41º Tobias Ebster, KTM, + 22:36 min